Erdélyi magyar napilapok megmaradása a tét

Meg kell őrizni a még létező négy erdélyi magyar nyelvű napilapot, azok ugyanis közszolgálati feladatot látnak el, megmaradásuk az egész erdélyi, székelyföldi magyar közösség számára meghatározó, a nyomtatott újságok túlélési módozatainak megtalálása össztársadalmi feladat – derült ki azon a hétvégi, Szovátán tartott szakmai rendezvényen, amelyen újságírók, szerkesztők a lapkiadás súlyos gondjairól beszéltek.

Több szerkesztőség munkatársa is szólt az erdélyi magyar nyomtatott sajtó nehéz helyzetéről, kiváltképp a még létező négy magyar nyelvű napilap sorsa került terítékre az április 17–19. közötti SzováTAavasz nevű rendezvényen, amelyet a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) szervezett a szovátafürdői Teleki Oktatási Központban. A résztvevők a csíkszeredai Hargita Népe, a kolozsvári Szabadság, a marosvásárhelyi Népújság és a sepsiszentgyörgyi Háromszék helyzetét ismertették, s az elhangzottakból kiderült, e négy újság mindenike hasonló és hasonlóan súlyos problémákkal szembesül: elsőként a megrendelések visszaesésével, de közös gond az is, hogy a fiatalabb generációk már nem a nyomtatott napilapokból, hanem más forrásokból tájékozódnak. Mindenik kiadvány sorsát befolyásolják az emelkedő energia- és az ennek kitett nyomdai költségek, a terjesztési nehézségek. A négy közül három napilapot Kolozsváron nyomtatnak, a Háromszék az egyedüli, amely változatlanul sepsiszentgyörgyi rotációs nyomdagépről kerül a terjesztőhálózatokhoz, illetve a még létező újságárudákba.

A MÚRE vezetői, újságírók, szerkesztők egyaránt hangsúlyozták: a még létező erdélyi magyar napilapok közszolgálati feladatot látnak el, és ebben a hagyományos médiában a felelős újságírói és szerkesztői munka szavatolja azt, hogy a tájékoztatás hiteles és megbízható legyen, illetve eljusson azokhoz is, akik koruk miatt már nem olvasnak internetes portálokat. Éppen ezért fontos életben tartani ezeket a lapokat, ennek érdekében lépéseket kell tenni – összegeztek, de szó esett még az erdélyi magyar nyelvű újságírás jövőjéről, az utánpótlás kérdésköréről is.

A jelenlévők néhány kísérőrendezvény részesei is lehettek, megtekinthették a Brassaï Sajtófotó-pályázatra érkezett legjobb alkotásokat és Para István csíkszeredai karikaturista kiállítását (Para István karikatúráit napi rendszerességgel közli a Hargita Népe Napi Para rovatában), illetve követhették Nemes Attila, a Marosvásárhelyi Rádió hangtechnikusának a természetfotózásról tartott előadását. Végül két újságíró életműdíjat vehetett át: a temesvári 71 éves Pataki Zoltán a Nyugati Jelen aradi hetilap temesvári munkatársaként részesült az elismerésben, Bege Magdolna főszerkesztő laudációját (a Nyugati Jelen három és fél évtizeden át bánsági napilapként szolgálta a térség magyar ajkú olvasóit, 2025 januárjától alakították hetilappá) Bar­tha Csaba temesvári újságíró olvasta fel; továbbá a 75 esztendős marosvásárhelyi Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője kapta meg az elismerést, pályáját Szűcs László, a MÚRE elnöke ismertette, kiemelve: lényeges, hogy ma is legyen becsülete a felelős szerkesztői szándéknak, munkának.