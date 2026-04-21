Védenék az új aszfaltot

A Distrigaz gázszolgáltató megbízásából tett le beadványt egy erre szakosodott cég a kézdivásárhelyi városházához, amelyben kérvényezi a gázhálózat felújításának engedélyezését. Az önkormányzat feltételekhez kötötte a munkát.

Eléggé nagy felfordulást és több utca, illetve az azokat szegélyző járdák feltörését jelentené az a munkálat, amelyet a Distrigaz megbízásából egy magáncég végezne a céhes városban: meglehetősen forgalmas útszakaszon cserélnék ki a vezetékeket, ugyanakkor a családi házakba is új bekötéseket végeznének.

A március 27-én közszemlére tett dokumentum szerint a vállalkozás a Dózsa György, Petőfi Sándor, Ady Endre, Purczell János, Barabás Miklós, Fenyves, Bethlen Gábor (a családi házak része), Szőcs József, Mihai Eminescu, Achim András, Benedek Elek, Szabadság, Gyárak és 1918. december 1. utcára vonatkozóan tett le kérést, ezek egy részében vélhetően csak apróbb munkálatokról lenne szó, hiszen például az Eminescu utcában és a Piac utcaként ismert Szőcs Józsefben a teljes útfelület felújítását megelőzően vezetékcsere történt.

Bokor Tibor polgármester megkeresésünkre elmondta: megkapta a kérést és válaszolt is a városháza. A céggel közölték, hogy a munkálatot akkor engedélyezik, ha nemcsak a feltört sávokra, hanem a teljes útfelületre új aszfaltréteg kerül. „Vannak utcák, ahol pár éve aszfaltoztunk, így elfogadhatatlan számunkra, hogy az utat keresztül-kasul ássák és csak az érintett sávokat aszfaltozzák újra. Ezt válaszunkban közöltük a céggel, erre még nem kaptunk viszontválaszt” – közölte az elöljáró, aki szerint a bekötésekkel nemcsak az úttest károsulna, hanem a járdák is.