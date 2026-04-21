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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Jogtalanul szereztek állami támogatást

2026. április 21., kedd, Közélet

Vádat emelt a Kovászna Megyei Törvényszék ügyészsége egy háromszéki vállalkozás, valamint két magánszemély ellen, akiket azzal vádolnak, hogy 2021 augusztusa és 2023 márciusa között több alkalommal jutottak jogtalanul állami támogatáshoz.

  • Vádat emelt a csalók ellen az ügyészség. Fotó: Albert Levente felvétele
    Vádat emelt a csalók ellen az ügyészség. Fotó: Albert Levente felvétele

A vádhatóság szerint Z. E., az egyik vádlott hamisított iratokat felhasználva bértámogatást vett fel a vállalkozás számára öt olyan személy után, akik soha nem voltak a cég alkalmazottjai. Az állami támogatást a 2002. évi 76-os, az állástalanok segélyezéséről és a foglalkoztatás ösztönzéséről szóló törvény alapján igényelték; a havi állami juttatás azoknak a munkáltatóknak jár, akik 50 évnél idősebbeket vagy hosszabb ideje állás nélkül lévőket, egyedülálló szülőket és más veszélyeztetett személyeket alkalmaznak. Az ügyészség szerint az említett vádlott a megyei foglalkoztatási ügynökség egyik alkalmazottja segítségével követte el a bűncselekményt, összesen közel 85 ezer lej támogatást vett fel jogtalanul. Z. E. okirat-hamisításért, hamis okirattal való visszaélésért, illetve jogtalanul szerzett támogatásért, a másik vádlott okirat-hamisításért, valamint bűnpártolásért és cinkosságért áll bíróság elé. (ndi)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-21 08:00 Cikk megjelenítése: 4443 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 28
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