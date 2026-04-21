Garázstűz és hamis riasztás

A megyei sürgősségi felügyelőség közlése szerint személyi sérülés nem történt. Tűz volt Ozsdolán is, ott szombat délután egy melléképületben csaptak fel a lángok. A hivatalos tájékoztató szerint ez esetben egy felügyelet nélkül hagyott vagy túlmelegedett fűtőberendezésből származó parázs vagy szikra okozott bajt. Vasárnap 22 órakor Bereckből futott be riasztás egy lakást érintő tűzről, a betelefonáló szerint az épületben volt egy eszméletlen személy is. A helyszínre küldött mentőcsapatok azzal szembesültek, hogy a bejelentést tevő személy valótlant állított. A történtek kapcsán a felügyelőség arra figyelmezteti a polgárokat, hogy a 112-es segélyhívó szám indokolatlan hívása késleltetheti a beavatkozást olyan valódi vészhelyzetekben, ahol minden másodperc számít. (dvk)

Rövidzárlat okozott tüzet szombat éjszaka Virágospatakon, ahol egy garázs kapott lángra. A tűz következtében 150 négyzetméternyi felületen károsult az épület, megsemmisült a garázsban álló gépkocsi, illetve egyéb tárgyak is.

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