Buktatják Ilie Bolojant

A PSD ötezer küldöttje szavazott arról, hogy a párt a továbbiakban nem vesz részt egy Ilie Bolojan vezette kormányban. Az általuk előidézett politikai válság következményei beláthatatlanok.
Tegnap délutánra hívta rendkívüli konzultációra a Szociáldemokrata Párt (PSD) küldötteit, akiknek arról kellett szavazniuk, visszavonja-e a párt Ilie Bolojan liberális miniszterelnök politikai támogatását. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott. Sorin Grindeanu pártelnök elismételte az elmúlt napokban többször hangoztatott álláspontját: Bolojan a felelős azért, hogy a kormány megszorító intézkedései miatt a lakosok több mint 80 százaléka elvesztette jövőbe vetett hitét, Románia technikai recesszióba került, az infláció pedig a 10 százalékot közelíti. A PSD elnöke szerint a stabilitásnak akkor van értelme, ha jó irányba halad az ország, és a mostani, kilátástalan helyzetben irányt kell váltani. A viharos, sokszor alpári hangnemben zajló hozzászólások után a jelenlevők 97,7 százaléka Bolojan menesztése mellett voksolt. A párt vezetőségének forgatókönyve szerint, ha a miniszterelnök nem mond le három napon belül, visszahívják minisztereiket, majd ha az államelnöki egyeztetés sem hoz eredményt, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be. A PSD vezetői tulajdonképpen nem a kormánykoalícióból akarnak kilépni, csak Ilie Bolojantól szabadulnának, mert úgy értékelik, képtelenek vele az együttműködésre – jelentették ki többen a párt vezetőségéből.
A koalíció két másik tagja, az USR és a PNL vezetősége is válságtanácskozásra ült össze tegnap délután. Ilie Bolojan tegnap több ízben azt hangsúlyozta, hogy nem mond le.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond tegnap kijelentette, hogy ha a PSD visszahívja minisztereit a kormányból, a tárgyalásokat az alapoktól kell újrakezdeni, és a megoldás többé nem köthető „egyetlen személyhez”. Véleménye szerint a feszültségek ellenére a „logikus” és „racionális” lépés az lenne, ha a jelenlegi felállásban és a mostani parlamenti többséggel folytatnák a kormányzást a koalíciós pártok. Az RMDSZ nem fogja visszahívni minisztereit a kormányból – tette hozzá a képviselő. Hangsúlyozta azt is, hogy az RMDSZ nem vesz részt olyan kisebbségi kormányban, amelyet az AUR támogat a parlamentben, és emlékeztetett arra, hogy egy kisebbségi kormánynak igen szűk lenne a mozgástere.
A labda immár az államelnök, Nicușor Dan térfelén van, akinek tárgyalásokra kell hívnia a parlamenti pártokat. Nyugalomra intett, és kiegyensúlyozott magatartást kért a szemben álló felektől, majd azt is elmondta, hogy nincs más jelöltje a miniszterelnöki tisztségre. Hangsúlyozta, annyi egyeztetési fordulót tart, amennyi szükséges, hogy stabil kormánytöbbséget hozzanak létre.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.