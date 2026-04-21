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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Buktatják Ilie Bolojant

2026. április 21., kedd, Belföld

A PSD ötezer küldöttje szavazott arról, hogy a párt a továbbiakban nem vesz részt egy Ilie Bolojan vezette kormányban. Az általuk előidézett politikai válság következményei beláthatatlanok.

  • Kormánybuktatást ünnepelnek a szociáldemokraták. Fotó: Agerpres / Angelo Brezoianu
    Kormánybuktatást ünnepelnek a szociáldemokraták. Fotó: Agerpres / Angelo Brezoianu

Tegnap délutánra hívta rendkívüli konzultációra a Szociáldemokrata Párt (PSD) küldötteit, akiknek arról kellett szavazniuk, visszavonja-e a párt Ilie Bolojan liberális miniszterelnök politikai támogatását. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott. Sorin Grindeanu pártelnök elismételte az elmúlt napokban többször hangoztatott álláspontját: Bolojan a felelős azért, hogy a kormány megszorító intézkedései miatt a lakosok több mint 80 százaléka elvesztette jövőbe vetett hitét, Románia technikai recesszióba került, az infláció pedig a 10 százalékot közelíti. A PSD elnöke szerint a stabilitásnak akkor van értelme, ha jó irányba halad az ország, és a mostani, kilátástalan helyzetben irányt kell váltani. A viharos, sokszor alpári hangnemben zajló hozzászólások után a jelenlevők 97,7 százaléka Bolojan menesztése mellett voksolt. A párt vezetőségének forgatókönyve szerint, ha a miniszterelnök nem mond le három napon belül, visszahívják minisztereiket, majd ha az államelnöki egyeztetés sem hoz eredményt, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be. A PSD vezetői tulajdonképpen nem a kormánykoalícióból akarnak kilépni, csak Ilie Bolojantól szabadulnának, mert úgy értékelik, képtelenek vele az együttműködésre – jelentették ki többen a párt vezetőségéből.

A koalíció két másik tagja, az USR és a PNL vezetősége is válságtanácskozásra ült össze tegnap délután. Ilie Bolojan tegnap több ízben azt hangsúlyozta, hogy nem mond le.

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond tegnap kijelentette, hogy ha a PSD visszahívja minisztereit a kormányból, a tárgyalásokat az alapoktól kell újrakezdeni, és a megoldás többé nem köthető „egyetlen személyhez”. Véleménye szerint a feszültségek ellenére a „logikus” és „racionális” lépés az lenne, ha a jelenlegi felállásban és a mostani parlamenti többséggel folytatnák a kormányzást a koalíciós pártok. Az RMDSZ nem fogja visszahívni minisztereit a kormányból – tette hozzá a képviselő. Hangsúlyozta azt is, hogy az RMDSZ nem vesz részt olyan kisebbségi kormányban, amelyet az AUR támogat a parlamentben, és emlékeztetett arra, hogy egy kisebbségi kormánynak igen szűk lenne a mozgástere.

A labda immár az államelnök, Nicușor Dan térfelén van, akinek tárgyalásokra kell hívnia a parlamenti pártokat. Nyugalomra intett, és kiegyensúlyozott magatartást kért a szemben álló felektől, majd azt is elmondta, hogy nincs más jelöltje a miniszterelnöki tisztségre. Hangsúlyozta, annyi egyeztetési fordulót tart, amennyi szükséges, hogy stabil kormánytöbbséget hozzanak létre.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-21 08:00 Cikk megjelenítése: 1742 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 28
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