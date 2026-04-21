Magyar Péter: Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban

Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be tegnap az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Megalakult a párt frakciója, és döntöttek annak vezetőjéről, illetve a Országgyűlés elnökéről is.
A magyar Országgyűlés legnagyobb frakciója tegnap megtartotta első ülését (a 141 fős Tisza-frakció 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport a parlamentben), és vezetőnek választották Bujdosó Andreát. Arról is döntöttek, hogy az Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest javasolják és választják meg.
A frakcióülést követő sajtótájékoztatón Magyar Péter megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét. Bejelentette: a felálló Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. A leendő kormányfő közölte: az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz. A miniszterjelöltek elfogadták a felkérést – tette hozzá.
Magyar Péter bejelentett további minisztériumokat is. Elmondta, a kormányában lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket.
Magyar Péter azt is mondta: még hétfőn elküldik az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját.
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