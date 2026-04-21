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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Jelentés az Európa TanácsnakTöbb jogot követel az RMDSZ

2026. április 21., kedd, Belföld

Az RMDSZ részletes jelentésben ismertette észrevételeit és javaslatait az Európa Tanács tanácsadó testületének tegnapi kolozsvári látogatása során. Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője a találkozón hangsúlyozta: Románia hivatalos jelentése nem tükrözi kellő pontossággal azokat a mindennapi nehézségeket, amelyekkel a magyar közösség a kisebbségi jogok gyakorlása során szembesül.

  • Horváth Anna, Vincze Loránt és Szilágyi Dóra Emese. Fotó: Facebook / Vincze Lóránt
    Horváth Anna, Vincze Loránt és Szilágyi Dóra Emese. Fotó: Facebook / Vincze Lóránt

A román állam hatodik időszakos jelentése, amelyet a Kisebbségvédelmi Keretegyezményhez (FCNM) nyújtott be, egy hibátlan interkulturális modellt mutat. Ugyanakkor az RMDSZ képviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyakorlatban továbbra is adminisztratív, jogi és intézményi akadályok nehezítik a kisebbségi jogok teljes körű érvényesülését. Az RMDSZ részéről Vincze Loránt, Horváth Anna önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök és Szilágyi Dóra MIÉRT-elnök és külügyi tanácsadó vett részt a megbeszélésen. A találkozón több erdélyi magyar civil szervezet is jelen volt.

Az RMDSZ által ismertetett legfontosabb észrevételek között szerepel, hogy Románia továbbra is egyéni jogokként kezeli a kisebbségvédelmet, az állam elutasítja a kollektív jogok elismerését. Horváth Anna tájékoztatójában elmondta: bár a 2019-es Közigazgatási Kódex hozott pozitív elemeket az anyanyelvhasználat terén, a magyarok aránya a központi közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban és a rendőrségen továbbra is rendkívül alacsony. Az RMDSZ kéri, hogy a Legfelső Bírói Tanácsban, a bíróságokon és ügyészségeken erősödjön a magyar közösség jelenléte. Amikor a polgármesterek magyarul beszélő alkalmazottakat próbálnak felvenni, a hatósági gyakorlat gyakran akadályt jelent, és a kétnyelvűség követelményét a román többség elleni diszkriminációnak bélyegzik a hatóságok.

Szilágyi Dóra a romániai közbeszéd radikalizálódására is felhívta a figyelmet. A magyar közösség elleni gyűlölet-bűncselekményeket az ügyészek szisztematikusan leminősítik vagy teljesen figyelmen kívül hagyják. Ez különösen a sporteseményeken, például a labdarúgó- és jégkorongmérkőzéseken nyilvánul meg erőteljesen. A kivezényelt rendőri erők rendszerint nem lépnek fel a magyarellenes megnyilvánulásokkal szemben.

Vincze Loránt kiemelte: a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a mai napig nem jött létre a törvényben garantált önálló magyar kar, a Színművészeti Egyetem esetleges beolvasztása pedig „közvetlen támadás a magyar szellemi közösség és intézményeink autonómiája ellen”.

„Több mint egymillió magyar ember jogairól van szó. Az a célunk, hogy a vállalt normák a gyakorlatban is teljes mértékben érvényesüljenek. A felsorolt problémák megoldása sokkal rugalmasabb és befogadóbb megközelítést igényel, hogy a keretegyezményben garantált jogok a gyakorlatban is maradéktalanul érvényesüljenek” – mondta el Vincze Loránt a találkozót követően.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-21 08:00 Cikk megjelenítése: 1589 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 26
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