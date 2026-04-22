Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a földvári születésű

sepsiszentgyörgyi

SZABÓ ANDRÁS

életének 68. évében hosszú betegség után visszaadta ­lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2026. április 23-án 14 órakor ­helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös ­temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

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Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek,

Dombora Annának,­ ­osztozunk édesapja

elvesztése miatt érzett ­fájdalmában.

A Székely Mikó Kollégium ­tantestülete

és munka­közössége

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Elhunyt SZABÓ VIOLA ­(Bogár). Családjának

őszinte részvétünk.

Nyugodj ­békében.

Volt mikós osztálytársaid

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Megemlékezés

Az élet csendesen megy ­tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Fájó szívvel, kegyelettel ­emlékezünk az ozsdolai ­VAJDA JÁNOSRA

halálának 9. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

szeretettel őrizzük

áldott emlékét.

Özvegye és gyerekei

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Fájó szívvel emlékezünk

a drága édesapára, TÖKBANDI GYULÁRA ­

halálának negyedik ­évfordulóján.

Lánya és családja

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Halálának 10. évfordulóján emlékezem drága férjemre, KARSAI KÁLMÁNRA.

Szerető özvegye, Anna

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