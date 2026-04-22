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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. április 22., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a földvári születésű 
sepsiszentgyörgyi
SZABÓ ANDRÁS
életének 68. évében hosszú betegség után visszaadta ­lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2026. április 23-án 14 órakor ­helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös ­temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
4336643

 

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek,
 Dombora Annának,­ ­osztozunk édesapja 
elvesztése miatt érzett ­fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium ­tantestülete 
és munka­közössége
1121054

Elhunyt SZABÓ VIOLA ­(Bogár). Családjának
őszinte részvétünk.
Nyugodj ­békében.
Volt mikós osztálytársaid
4336646

 

Megemlékezés

Az élet csendesen megy ­tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Fájó szívvel, kegyelettel ­emlékezünk az ozsdolai ­VAJDA JÁNOSRA
halálának 9. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, 
szeretettel őrizzük
áldott emlékét.
Özvegye és gyerekei
1121046

Fájó szívvel emlékezünk
a drága édesapára, TÖKBANDI GYULÁRA ­
halálának negyedik ­évfordulóján.
Lánya és családja
4336599

Halálának 10. évfordulóján emlékezem drága férjemre, KARSAI KÁLMÁNRA.
Szerető özvegye, Anna
4336633

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 00:00 Cikk megjelenítése: 6211 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 23
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