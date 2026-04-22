Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a földvári születésű
sepsiszentgyörgyi
SZABÓ ANDRÁS
életének 68. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2026. április 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
4336643
Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek,
Dombora Annának, osztozunk édesapja
elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium tantestülete
és munkaközössége
1121054
Elhunyt SZABÓ VIOLA (Bogár). Családjának
őszinte részvétünk.
Nyugodj békében.
Volt mikós osztálytársaid
4336646
Megemlékezés
Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk az ozsdolai VAJDA JÁNOSRA
halálának 9. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
szeretettel őrizzük
áldott emlékét.
Özvegye és gyerekei
1121046
Fájó szívvel emlékezünk
a drága édesapára, TÖKBANDI GYULÁRA
halálának negyedik évfordulóján.
Lánya és családja
4336599
Halálának 10. évfordulóján emlékezem drága férjemre, KARSAI KÁLMÁNRA.
Szerető özvegye, Anna
4336633
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.