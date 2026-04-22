Kiállítás LEGENDI GÉZA FESTÉSZETE. Baróton Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében ma 18 órától Legendi Géza zalatnai festőművész kiállításának megnyitójára kerül sor. A tárlatot Vár­allyay Réka művészettörténész (Budapest – Bikfalva) nyitja meg. A festő életútja és művészete szorosan összefonódik Erdély tájaival és a szórványban élő magyarság sorsával.

TASI JÓZSEF ISTVÁN TÁRLATA. Április 23-án, csütörtökön 18 órától az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítótereiben Lénárt Tamás művészettörténész és Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője megnyitja Tasi József István (Tajó) képzőművész Betűk és hangok című kiállítását. A tárlat kurátora Musát Arnold. A megnyitón közreműködik Cári Tibor Uniter-díjas színházi zeneszerző és zongoraművész, többek között a Ruben Brandt, a gyűjtő (2018) és az Elfogy a levegő (2023) című magyar filmek zeneszerzője. A tárlat június 6-ig lesz látogatható az Erdélyi Művészeti Központ nyitvatartási rendje szerint, keddtől péntekig 9–17, illetve szombaton 10–14 óráig.

L. DEÁK RÉKA képzőművész Színek, formák, hangulatok című kiállítása április 24-én, pénteken 17 órakor nyílik meg a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A vendégeket Dimény Attila muzeológus köszönti, a tárlatot Deák Ferenc Loránd műkritikus nyitja meg.

DOHÁNYGYÁR. Magdalena Kasprzak és Natalia Brze­zińska Space – Directions című kiállításának megnyitója április 25-én, szombaton 17 órától kezdődik a sepsiszentgyörgyi dohánygyárban.

FOTÓKARAVÁN. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház konferenciatermében startol április 26-án, vasárnap 12 órakor Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin legújabb, spirituális jellegű fotókaravánja Szeretetvágy – Emlékek, töredékek címmel. A kiállítás három hétig tekinthető meg.

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia hittantermében 27-én, hétfőn 17 órakor a Pro Populo Egyesület részeként működő Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör megnyitja a „Ne hagyjuk kialudni a népművészet lángját” című kiállítást. Köszöntőt mond Vinkler Aranka hímző, népi iparművész és Köllő Irénke hímző, gyöngyfűzőszakkör-vezetők. A kiállítást méltatja Ilyés Zsolt plébános, Sztakics Éva alpolgármester és Bereczki Kinga, az Amőba Alapítvány elnöke. Verset szaval Köllő Irénke, klariné­ton játszik Mátyás Ferenc.

Szent György Napok – kulturális hét

Április 24-én, pénteken 19 órától ünnepi hangverseny a Krisztus Király római katolikus templomban – George Gersh­win: Kék rapszódia; Szergej Rahmanyinov: 2. zongorakoncert; W. A. Mozart: Koronázási mise. Szólisták: Selaru Berta Bianca, Szőcs Botond, Sebestyén-Lázár Enikő, Löwenberger Orsolya, Nicolae Simionov, György Levente. Vezényel: Werner Gábor. Közreműködik a Csíki Kamarazenekar, a Georgius Kamarazenekar, a Vox Humana kamarakórus, a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa, a Pro Musica és Laudate kórus tagjai. Jegyár: 60 és 30 lej. ♦ Az Óriáspince rendezvényteremben 20 órától táncház a népviselet napja alkalmából – a Háromszék Táncszínház programja. A belépés díjtalan.

Színház

SZÍNHÁZI-IRODALMI EST KOVÁSZNÁN. Ma 19 órától A gyermek neve címmel egy különleges színházi-irodalmi estre kerül sor a kovásznai Művelődési Központban. Tompa Andreát elsősorban íróként és egyetemi oktatóként ismeri a közönség, ám ezen az alkalmon performeri minőségben is jelen lesz egykori kolozsvári tanítványaival, Darvay Botond látványtervezővel és Szántusz Noémi színésznővel. Közreműködik Becsek-Nagy Attila, Somodi Ágota és Demes Judit (Gyerő Katalin tanítványai). Az előadást majdnem minden korosztálynak ajánlják.

M STUDIO. 23-án, csütörtökön 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban Meditáció a szépségről (r./k.: Gemza Péter). • 25-én, szombaton 19 órától a Lift2 látható Fehér Ferenc rendezésében. Jegyár: 20 és 15 lej.

BEMUTATÓ AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZBAN. Szombaton 19 órától George Tabori: Mein Kampf – kopro­dukció a bukaresti Masca Színházzal. Rendező: Bélai Marcel. Jegyár: 50 lej.

BÉRLETZÁRÓ ELŐADÁS KO­VÁSZNÁN. A Művelődési Központ színpadán 24-én, pénteken 19 órai kezdettel Székely Csaba Bányavirág című drámáját mutatja be a Csíki Játékszín társulata. • Az előadás után közönségtalálkozóra kerül sor Székely Csaba drámaíróval, valamint a társulat tagjaival. Az elő­adásra érvényesek a megvásárolt színházbérletek, valamint jegyeket lehet vásárolni szabadeladásban is a Városi Művelődési Ház jegypénz­tárában.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Báb­előadások áprilisban a Cimborák Bábszínház stúdiótermében (Szabadság tér 1. szám): 25-én, szombaton 11 órától Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék (rendező: Dávid Péter); 26-án, vasárnap 18 órától Csodaszarvas (rendező: Fabók Mariann); 28-án, kedden 18 órától Kapitány és Narancshal (rendező: Nagy Lázár József). Az előadásokat 6 éven felülieknek ajánlják. Érdeklődni, foglalni sms-ben vagy a 0754 409 940-es telefonszámon Péter Orsolyánál lehet. Jegyár: 10 lej/fő (gyermeknek és felnőttnek egyaránt).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Tükör című néptáncszínházi előadást (rendező: ifj. Zsuráfszky Zoltán) ma 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban játsszák (jegyeket a 0740 780 353-as telefonon lehet foglalni). 27-én, hétfőn 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent György Napok részeként is bemutatják az előadást. A megyeszékhelyi előadásra jegyek a központi jegyirodában kaphatók.

ÉNEK- ÉS TÁNCÓRA ISTVÁN ILDIKÓVAL. 23-án, csütörtökön 18 órától a sepsibükszádi vendégházban újra ének- és táncóra lesz István Ildikó népdalénekessel az RMDSZ Sepsibükszádi Nőszervezete szervezésében.

Zene

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében a NOO-RULE zenekar Hipnotizál című koncertjére 23-án, csütörtökön 19 órától kerül sor. A belépő 50 lejbe kerül. Jegyek az in-time.hu oldalon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Bálnadal (románul beszélő), 16.30-től Goat – Will, a bajnok (magyarul beszélő), 18.30-től Kész dráma (román feliratos), 20.30-től Emlékek róla (magyarul beszélő) és Te & Én & Toszkána (román feliratos).

OLASZ FILMNAPOK. Ma 18.15-től A kegyelem (román feliratos), csütörtökön 18.15-től Négy évszak: Új kezdet (román feliratos).

Könyvbemutató

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az Erzsébet Teremben (44-es udvartér) a Guttenberg Pál Népfőiskola szervezésében 25-én, szombaton 18 órától a Csikófogat Tehetséggondozó Műhely Kalliópé vacsoravendégei című antológiájának bemutatójára kerül sor.

Díjátadó Kézdivásárhelyen

Április 23-án, csütörtökön 15.30-tól a Nagy Mózes Főgimnázium és a Zöld Nap Egyesület közös szervezésében Az újrahasznosítás mestere! című kreatív pályázat díjátadójára kerül sor Kézdivásárhelyen. Az eseményhez egy kiállítás is kapcsolódik, amelyet a Nagy Mózes Főgimnázium dísztermében lehet megtekinteni. Gitározik Dávid Zsolt, fuvolázik Szabó Henrietta, a Molnár Józsiás Gimnázium diákjai. Felkészítő tanáruk Szabó-Bokor Ildikó. Bővebben a zoldnap.info-n.

Alzheimer kávézó

Április 24-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban az áprilisi Alzheimer kávézó témája: Kis mozgások az agy egészségének megőrzéséért; a demencia kockázatának csökkentése; gondozók, hozzátartozók támogatása. Házigazda: Roth Enikő.

Röviden

APRÓHIRDETÉSEK. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig újból várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Felsőrákoson, csütörtökön és pénteken Baróton. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) tart nyitva.