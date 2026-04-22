Elkészítése. A káposztafejek torzsáját kivágjuk, majd egy nagy lábosban sós vizet forralunk, csombort és kaprot teszünk bele. Amikor a víz már lobog, belemerítjük néhány percre az egyik káposztafejet, majd amikor a külső lapijai kezdtek megpuhulni, rugalmassá válni, kivesszük és lebontjuk. A káposztafej maradékát visszatesszük, tovább abáljuk, a lebontott lapikat pedig ormojáljuk (éles késsel kivágjuk a vastag erezetét). A műveletet megismételjük a másik káposztafejjel is egészen addig, amíg a töltésre alkalmas nagyobb lapik mindkét fejről elfogynak, és csak a közepe marad meg. Ezzel párhuzamosan a töltelékhez előbb felkockázzuk a szalonnát, a zsírját kiolvasztjuk, majd megdinszteljük rajta a kockára vágott hagymát, megszórjuk pirospaprikával, és összekeverjük. A kétféle darált húst keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a rizst, a dinsztelt hagymát, beleütjük a tojást, sózzuk, borsozzuk, és öszszegyúrjuk. Ezzel a töltelékkel megtöltjük az előkészített káposztalapikat, majd egy nagy fazékba sorakoztatjuk a töltelékeket, feltöltjük paradicsomlével és a káposzták abálólevével, aztán lassú tűzön puhára főzzük. Ezalatt a lucskos káposztához a maradék káposztát apróra vágjuk, egy fazékba tesszük a füstölt csonttal együtt, feltöltjük az abálólével vagy sós vízzel és felforraljuk. Amikor már fő, beletesszük a felkockázott paradicsomot is, illetve néhány szál kaprot és csombort cérnával összekötve. Lassú tűzön addig főzzük, amíg megpuhul. Ekkor a lisztből és a tejfölből eresztéket készítünk, és sűrítjük vele az ételt. Ezzel párhuzamosan a borjúpörkölthöz a hagymát felaprítjuk, a zsíron üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, összekeverjük, majd hozzáadjuk a felkockázott húst, és saját levében, többször megkavarva addig pároljuk, amíg kifehéredik. Ekkor sózzuk, borsozzuk, ha nagyon elfőtte a levét, pótoljuk kevés forró vízzel, és addig pároljuk, amíg puhára fő. Tálaláskor egy nagy levesestál aljára nyolc tölteléket teszünk, erre lucskos káposztát kanalazunk és pörköltet rakunk, illetve meglocsoljuk tejföllel, megszórjuk finomra vágott zöld kaporral és csomborral, valamint paradicsomkockákkal.

Mennyiség: 15 személy

Elkészítési idő: 6 óra

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban.