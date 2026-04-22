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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. április 22., szerda, Szabadidő
  • Hódok munkája az állomási tó közelében az Olt partján. Józsa Zsuzsanna felvétele
    Hódok munkája az állomási tó közelében az Olt partján. Józsa Zsuzsanna felvétele
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 08:00 Cikk megjelenítése: 1123 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 20
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2026-04-22: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Töltött lucskos káposzta)

Hozzávalók. A töltött káposztához: 2 közepes káposzta, 1 csokor csombor, 1 csokor kapor, só, 5 dl paradicsomlé; a töltelékhez: 50 dkg darált disznóhús, 50 dkg darált növendékhús, 15–20 dkg füstölt szalonna, 20 dkg rizs, 2 hagyma, 1 tojás, só, bors, pirospaprika. A lucskos káposztához: az előbbi 2 káposzta maradéka, 1 füstölt csont (kb. 1 kg), 5 paradicsom, 1 kis csokor csombor, 1 kis csokor kapor; az eresztékhez: 2,5 dl tejföl, 1 evőkanál liszt. A borjúpörkölthöz: 1 kg borjúcomb, 2 nagy hagyma, 1 evőkanál zsír, só, bors, pirospaprika.
2026-04-22: Pénz, piac, vállalkozás - Bartos Lóránt:

Fejlődik az ipari park, de sok a kinnlevőség (Kézdivásárhely)

Éves beszámolót tartott a városi tanács legutóbbi ülésén a Kézdivásárhelyi Ipari Parkok Kft. ügyvezetője. Fejér Áron a tavalyi év pozitív fejleményeiről, illetve a két ipari park működéséről vont mérleget – több munkahelyről, emelkedő bevételről és sikeres promóciós tevékenységről számolt be –, ugyanakkor vitát váltott ki a jelentős kinnlevőségek, különösen a parkban működő tejfeldolgozó üzem ügye.
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