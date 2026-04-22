Éves beszámolót tartott a városi tanács legutóbbi ülésén a Kézdivásárhelyi Ipari Parkok Kft. ügyvezetője. Fejér Áron a tavalyi év pozitív fejleményeiről, illetve a két ipari park működéséről vont mérleget – több munkahelyről, emelkedő bevételről és sikeres promóciós tevékenységről számolt be –, ugyanakkor vitát váltott ki a jelentős kinnlevőségek, különösen a parkban működő tejfeldolgozó üzem ügye.

Hetvennyolc munkahely

Fejér Áron a cég irányításában bekövetkezett változások kapcsán elmondta, a megújult vezetőtanács hétszer ülésezett és huszonnégy döntést hozott, több új szerződést kötöttek, de szerződésbontásra is sor került, ugyanakkor új szabályzatot is elfogadtak. Az ipari parkban tavaly év végén húsz szerződés volt érvényben, ezek összesen 78 munkahelyet jelentenek, ami jelentős növekedés a korábbi évekhez képest.

A bérbe adott területek nagysága mintegy 300 négyzetméterrel nőtt. Az ügyvezető szerint van még szabad terület, amelyért már több jelentkező is érdeklődött, így hamarosan újabb beköltözők érkeznek. Pénzügyi szempontból sikeres évet zárt a cég: több mint 420 ezer lej bevételt valósítottak meg, miközben a kiadások 360 ezer lej körül alakultak, így nagyjából ötvenezer lejes nettó profittal zárták az évet. Mindez úgy, hogy a bevétel 2024-hez képest nőtt, a költségeket pedig kis mértékben ugyan, de sikerült csökkenteni.

Az elmúlt évben kiemelt figyelmet szenteltek a népszerűsítésnek: az Ipari Park Szövetség keretében kéttucatnyi romániai ipari parkkal közösen készítettek egy nagyobb promóciós videót, amelyben Kézdivásárhely a legkisebb parkként jelent meg (többek között a kolozsvári, dévai vagy szebeni „nagytestvérek” mellett). Emellett kereskedelmi kapcsolatépítő előadást is szerveztek a közel-keleti piacokra fókuszálva. Az infrastruktúra stabil: a gáz-, víz- és szennyvízhálózat kifogástalanul működik, folyamatos a felügyelete. Jövőbeli fejlesztésekként kamerarendszert, aszfaltjavítást és tűzvédelmi elemek cseréjét tervezik – összegzett Fejér Áron.

Csődhelyzetben a tejfeldolgozó

A beszámoló árnyoldalát a kinnlévőségek kérdése jelentette. Fejér Áron szerint a tartozások túlnyomó része két cégnél halmozódott fel, közülük is kiemelkedik a parkban lévő tejfeldolgozó üzem, illetve az Eurosteel nevű cég. Ez utóbbi cég több százezer lejjel tartozik, a tartozás jelentős része 2024-ben halmozódott fel. Az ügyvezető felidézte: korábban többször adtak haladékot, felszólítottak, sőt, részletfizetési ajánlatot is tettek a jelenleg 331 ezer lejre rúgó tartozás törlesztése érdekében, a cég azonban nem teljesítette a követeléseket. A 2024-ben indult végrehajtási eljárás jelenleg is folyamatban van, ám az ügyvezető szerint nincs nagy esély arra, hogy az összeg jelentős részét be tudják hajtani. Hozzátette: a kettes ipari parkban lévő cég csarnokában tűz is pusztított, a biztosító azonban tisztességes összeget adott a károk felmérését követően.

A tejfeldolgozó esetében külön problémát jelentett a termelés: a tulajdonosok saját magukat „lőtték bokán”, mert vagy fertőzött, vagy nem megfelelő zsírtartalmú tejet szállítottak. Emellett az is fájdalmasan érintette a céget, hogy az üzem csőhálózatának a hegesztését az olasz kivitelező nem megfelelően végezte el, így a hegesztési rések kiküszöbölése miatt az egész rendszert újra kellett építeni. Fejér Áron nem volt túlságosan bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a város behajthatja a tejüzem tartozását: mint mondotta, „sorban állnak a hitelezők”, így a sorrend az állam, a pénzintézetek (hitelezők), utána következne Kézdivásárhely, azaz a város, mint az ipari parkok tulajdonosa. A tejfeldolgozó csak az ipari parkot működtető cégnek 260 ezer lejjel tartozott 2025 első felében, ez az összeg az év végére 360 ezer lejre hízott, főleg a késedelmi kamatok miatt.

Fejér Áron hangsúlyozta: kinnlévőségeik nagyobbik fele ettől a két vállalkozástól származik, a többi tartozás vagy elenyésző ezekhez a tételekhez képest, vagy már törlesztés alatt áll. Mint mondotta, nincsenek fából, megértik a cégek nehéz anyagi helyzetét, így rugalmasan állnak ahhoz, ha egy-két hónapig elmaradást észlelnek, nem fordulnak mindenért egyből a bírósághoz. Nekik is az a lényeg, hogy az ipari parkokban lévő cégek működjenek, embereket alkalmazzanak, nem pedig a tevékenység akadályozása – részletezte.

Térképet kértek

A tanácsülésen több hozzászólás is elhangzott. Egy kérdés kapcsán kiderült: a jelentés a 2025. december 31-i állapotot mutatja, ezért szerepelnek rajta már felbontott szerződések (például a Promobil, AirSpring vagy más vállalkozások), de szintúgy megjelennek azok a cégek is, amelyek beruházni szeretnének. Jelenleg több cég építkezni szeretne, így újabb munkahelyek várhatók. Az ipari parkban a legtöbb személyt (26) foglalkoztató cég a Laser DT, ezt egy nyomdaipari vállalkozás követi tíz alkalmazottal.

A tanácstagok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy egyes cégek évekig halmozzák fel a tartozást, és javasolták: aki huzamosabb ideig nem fizet, azzal automatikusan fel kell bontani a szerződést, és a területet vissza kell venni. Balázs Attila tanácstag azt is kérvényezte: az ipari parkokat menedzselő cég a következő tanácsülésre olyan térképet mutasson be, amelyből világosan kitűnik: mennyi a foglalt és mennyi a szabad terület Kézdivásárhely két ipari parkjában.