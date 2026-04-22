Forrásgyűjtés

A gyakorlatias előadáson szó esik az adókedvezmények okos kihasználásáról, amelyek sok szervezet számára elérhetőek, mégis gyakran kihasználatlanok maradnak. Egyebek mellett szó lesz arról, hogy hogyan működik Romániában a 20%, 3,5% és a retroaktív szponzoráció, hogyan lehet egyszeri adományok helyett hosszú távú kapcsolatokat építeni, hogyan lehet megtalálni a megfelelő donorokat, akik valóban kapcsolódni tudnak, hogyan kell és lehet kommunikálni úgy, hogy ne csak meghallgassanak hanem adjanak is. Az interaktív műhelymunkán a résztvevők saját kérdéseikre, dilemmáikra is választ kapnak. A cél az, hogy a forrásteremtés hogyan válhat egy tudatos rendszerré, amely stabilan támogatja a civil szervezet működését és fejlődését. Bővebb információk az ipari park Facebook-oldalán .

A Sepsi Park UPDATE következő eseményén – május 6., 10 órától – Szoták Mitzi, fundraising (adománygyűjtés) szakember, a Fundraising Lab társalapítója műhelymunka során mutatja meg, hogyan kell támogatást kérni egy szervezet számára úgy, hogy az ne legyen kellemetlen és működjön is.

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