Tőzsdére vinnék

A Bukaresti Értéktőzsdén esedékes bevezetés már ebben az évben 3–8 milliárd lej bevételt eredményezhet – írja a Ziarul Financiar. A tervek szerint a három legjelentősebb tranzakció a Hidroelectrica részvényeinek 5–10 százalékára (becsült értéke 3,1–6,2 milliárd lej), a Romgaz részvényeinek 5–7 százalékára (2,2–3,1 milliárd lej), valamint a CEC Bank első nyilvános részvénykibocsátására vonatkozik. A tőzsdére lépésre jelölt vállalatok között szerepel a Bukaresti Nemzeti Repülőtér-társaság (5,5 milliárd lej), a Konstancai Tengeri Kikötőigazgatás (1,45 milliárd lej), a Nemzeti Sóipari Társaság – Salrom (616,5 millió lej), a Román Lottó (599 millió lej), a Nemzeti Nyomda (672,8 millió lej) és a Cuprumin – Veresvölgy bányavállalat (734 millió lej).

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