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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Stratégiai beruházások

2026. április 22., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Románia több mint 2 milliárd euró finanszírozást kapott, jobbára a Világbank-csoport intézményeitől, energia-, infrastruktúra- és gazdasági fejlesztési területeken megvalósítandó stratégiai projektekhez – jelentette be a pénzügyminiszter.

  • Fotó: Facebook / Alexandru Nazare
    Fotó: Facebook / Alexandru Nazare

Alexandru Nazare amerikai látogatása során olyan projektek finanszírozására kötött megállapodásokat, mint a Cernavodai Atomerőmű 1. reaktorának korszerűsítése (közel egymilliárd euró), illetve a Transgaz vállalat földgázszállítási és -sűrítő hálózatainak modernizálása (mintegy félmilliárd euró).

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 08:00 Cikk megjelenítése: 1612 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 21
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2026-04-22: Pénz, piac, vállalkozás - :

Tőzsdére vinnék

Oana-Clara Gheorghiu miniszterelnök-helyettes 22 állami tulajdonú vállalat részleges tőzsdei bevezetését javasolja a kormánynak.
2026-04-22: Riport - Fekete Réka:

Félezer gyermek javára gyűjtöttek (Jótékonysági est a Diakóniánál)

Mintegy hetven vállalkozó és magánember hozzájárulásával, valamint önkéntesek munkája által valósult meg a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány gyermek- és családsegítő szolgálata KinderEd – nehéz sorsú gyermekek délutáni oktatása – programjának támogatása céljából szervezett szombati, 100 szék, 100 esély elnevezésű jótékonysági estje. A zabolai Mikes-birtok rendezvénytermében és kertjében tartott eseményen a gasztronómiai különlegességek alapanyaga, az ételek elkészítése, a tombolanyeremények, a fellépők produkciói mind az adományok részét képezték. Olyan összefogással jött létre a rendezvény, amely a szervezők szerint szinte a csodával határos.
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