Mintegy hetven vállalkozó és magánember hozzájárulásával, valamint önkéntesek munkája által valósult meg a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány gyermek- és családsegítő szolgálata KinderEd – nehéz sorsú gyermekek délutáni oktatása – programjának támogatása céljából szervezett szombati, 100 szék, 100 esély elnevezésű jótékonysági estje. A zabolai Mikes-birtok rendezvénytermében és kertjében tartott eseményen a gasztronómiai különlegességek alapanyaga, az ételek elkészítése, a tombolanyeremények, a fellépők produkciói mind az adományok részét képezték. Olyan összefogással jött létre a rendezvény, amely a szervezők szerint szinte a csodával határos.

Tizenöt esztendővel ezelőtt, a sepsiszentgyörgyi Dohány utcai Rotary- házban tizenegy gyermekkel indult a délutáni oktatás. Az üzletembereket tömörítő helyi Rotary Klub a tehetséggondozás szándékával támogatta a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) említett tevékenységét, de a vállalkozói közösséggel együttműködő Diakónia a kezdettől tudta, a nehéz sorsú gyermekekért sokkal többet kell és lehetne tenni. Ekkor találkozott a szándék a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) tervével, és 2014-ben az ország hét megyéjében, köztük Háromszéken is, az ő támogatásukkal indult el az ingyenes ebéddel is járó délutáni oktatás. Érdemes megjegyezni, az európai országok jó részében alanyi jogon jár az ingyen­étkeztetés: állami finanszírozással, minden diáknak.

Az igények alapján a program egyre bővült, az iskolák jelezték, vállalnának csoportokat. A helyi önkormányzatokat sikerült bevonni, a megyei tanács is a program támogatójává vált. Ötvenre, százra, majd ötszázra duzzadt a gyermekek száma, de ezzel egy időben apadt a HEKS támogatása, majd teljesen megszűnt, 2023-ban a program finanszírozása veszélybe került. Ekkor csatlakozott a Diakónia gyermek- és családsegítő szolgálatának programjához Bokor-Tóth Orsolya önkéntes, aki Torma Verával, a szolgálat vezetőjével együtt adománygyűjtő kampányt indított. Kezdeményezésük eredménnyel járt, valóságos közösség jött létre az ügy érdekében, a Nők a gyermekekért önkéntes csoportosulás a Fogd meg egy gyermek kezét jelmondattal kampányolt. A Rotary Klub továbbra is a támogatók között maradt, 2023–2025 között három Rotary-bálon gyűjtöttek a Diakónia immár KinderEd nevet viselő gyermekprogramja javára, az önkéntesek pedig év közben is folytatták a pénzgyűjtést. A hiányzó összeget pontosan megnevezték: minden gyermek után a tanév kilenc hónapján keresztül havi száz lej.

Bába Berta (Berta mama), aki a kezdetektől évekig önkénteskedett a programban, egy 2016-ban vele készített interjú alkalmával lapunknak azt mondta, a gyermekeknek szükségük van rá, és ezért mindennap érdemes felkelnie. Talán ez ösztönzi a nehéz sorsú gyermekekért cselekvő Torma Verát, Bokor-Tóth Orsolyát és a programot a Diakónia részéről a terepen követő, a mélyszegénységgel nap mint nap találkozó Apor Zsuzsát is. Szintén egy korábbi interjúban mondta Torma Vera, hogy tizennégy éves korában eldöntötte, lelkész lesz, nem úgy sikerült, de nem bánja, a gondviselés terelte az útra, amelyen rátalált olyan emberekre, akikkel olykor a lehetetlent is megoldották. Vera most is ezt vallja.

Szolgálat és megbízatás

Manapság nem olyan természetes valamit önkéntesként tenni, ezért is nagyszerű, hogy olyan sokan segítenek egy nemes ügy érdekében – köszöntötte a jótékonysági est résztvevőit gróf Mikes Katalin és kifejezte örömét, amiért családjuk helyet adhatott a rendezvénynek. Jézusi tanításra utalt Makkai Péter református lelkész, a Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója, amikor azt mondta, az Úr parancsa, hogy a rászorulóknak gondját kell viselni és megköszönte azoknak, akik ebben a szolgálatban mellettük állnak. Makkai Péter szerint amit tesznek, az Isten ügye, számukra ez megbízatás és szeretnének hagyományt teremteni abból, hogy lehetőséget adjanak az embereknek, hogy segíthessenek.

Köszöntőjében Bokor-Tóth Orsolya hangsúlyozta, hiszi, hogy közösségi összefogással meg tudják változtatni sok gyermek jelenét és jövőjét, hiszen a ma gyermekei lesznek a jövő munkavállalói, vezetői, családalapítói és fenntartói, szakemberei, tudósai. Ezért olyan fontos, hogy azoknak a gyermekeknek, akik önhibájukon kívül, valamilyen szociális ok miatt nehézségekbe ütköznek, lehetőséget biztosítsanak és esélyt adjanak nekik – mondotta.

Jelenleg tizenkét településen harmincöt pedagógus foglalkozik délutánonként közel ötszázötven gyermekkel, a legtöbb csoport Sepsiszentgyörgyön működik, ahol három iskolában kétszáz elemista és V–VIII. osztályos diák részese a programnak. Azon kívül, hogy a gyermekek étkeztetése nagy segítség az érintett családoknak, a délutáni oktatásban elkészítik a házi feladatot, ismételnek, mindez segíti őket, hogy lépést tartsanak osztálytársaikkal és kisebb legyen az iskolaelhagyás – ismertette a programot Torma Vera. A Diakónia gyermek- és családsegítő szolgálatának vezetője kiemelte, hogy ilyen nagy mértékű összefogásra nem számítottak, egyik felajánlás jött a másik után, megköszönte a sok segítséget, majd a délutáni oktatásban tanító pedagógusoknak Arany Szív Pedagógus oklevelet nyújtottak át.

A rendezvényen fellépet a Cserkész Emese vezette Sepsi Gospel Band, gitárral kísért dalokat adott elő Buksa Norbert, Józsi Bianka és Deák Dávid (a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai), vajdaszentiványi táncokat mutatott be a Kónya Ádám Művelődési Ház Kincskeresők néptánccsoportja (tánckarvezetők Tőkés Edit és Tőkés Zsolt), muzsikált a Free Connection zenekar.

A falatozás mellett ismerkedésre is alkalmas volt a gasztroudvar

Ínyencségek a gasztroudvarban

A Diakónia jótékonysági eseményét és ezáltal a KinderEd programot többféleképpen lehetett támogatni. Helyi termelők ajánlottak fel nyersanyagot az ételekhez, pékségek, süteménykészítők, élelmiszer-termelők és -forgalmazók termékekkel járultak hozzá, séfek jelentkeztek önként a főzéshez, a résztvevők pedig a 200 lejes belépővel és adományokkal, hosszú távú együttműködéssel segítik a délutáni oktatást.

Az olaszteleki, több nemzedéken keresztül kovácsmesterséget űző Bene családból származó Bene János, a Craterflame, nemzetközileg elismert dizájn- és innovációdíjas élménysütők megálmodója, tervezője és kivitelezője három grillsütőjét hozta el a rendezvényre és megállás nélkül dolgozott segítőivel együtt. A helyi és a távolabbról, köztük Budapestről is érkezett séfek keze alól a sütőlapról különféle húsok, gomba, grillezett zöldségek, fürjtojásból készült tükörtojás került a tányérokba, a Gyimesi Skanzen Panzió Crater­flame csapata havasi túrós-tejfölös bócot készített szalonnapörccel, sajttal szórva, céklával fermentált káposztával díszítve. A termelők asztalánál uzonkai sajtot, felvágottakat, kürtőskalácsot, bioszörpöket, gyümölcsös mézeket, süteményeket lehetett kóstolgatni, de a gombakrémlevesnek is volt keletje. Minden falat mögött ott volt a szakmai tudás és a segítő szándék. Erről tanúskodtak a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola diákjai is, akik késő estig dolgoztak kísérő tanáraikkal együtt, hogy minden a legjobban sikerüljön.

Vendégekből lettek támogatók

A maksai Csáki Szabolcs lapunknak azt mondta, magánemberként és vállalkozóként van jelen, feleségével együtt segítenek, ahol tudnak. Kovács Áron korábban nem járt a Mikes-birtokon, a hely varázsa is vonzotta, egy barátja révén jelentkezett, bár nem ismerte a KinderEd programot, de segíteni akart, meg is lepődött, hogy ilyen sok gyermekről gondoskodik a Diakónia. Farkas Sándorék is magánemberként érkeztek, jól érezték magukat, kitartást kívánnak a Diakóniának. Vass Zalán és felesége vállalkozóként támogatta a rendezvényt, Sinka Aba nagyon értékeli az alapítvány munkáját, azért jelentkezett, Váncsa Zsuzsa azt mondta, vendégként hívták, majd támogatóvá vált.

A Diakónia jótékonysági estjén az adományokból begyűlt összeg a program egyhavi finanszírozásához szükséges hiányzó részt fedezi, de az az erkölcsi tőke, az összefogásból kialakult kapcsolatok ennél sokkal többet jelentenek. Torma Vera lapunknak azt mondta, lenyűgözi, hogy milyen sok segítőkész ember van, különösen, ha arra gondolunk, hogy jelenleg nehéz gazdasági helyzetben vannak a cégek és a családok is. Az ember mindig jó és segíti egymást, ez most is így volt, hálás köszönet érte – mondotta.