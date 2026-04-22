Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt.
Az országos rendőrség április 18-i beszámolója szerint a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények száma 12 029 volt, ennek keretében az ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek száma a 2025 első három hónapjában jegyzett 6741-ről idén 6048-ra csökkent, míg a fenyegetéseké 1421-ről 1561-re, a családelhagyásos eseteké pedig 1076-ról 1169-re nőtt.
Az év első három hónapjában a bíróságok 3989 távoltartási végzést adtak ki, ezek közül 1629 korábban ideiglenes távoltartási parancs volt. A vizsgált időszakban a bántalmazók 1575 esetben szegték meg a távoltartási végzést. A rendőrségi tájékoztatásból az is kiderül, hogy az év első három hónapjában 1711 agresszort köteleztek elektronikus nyomkövető viselésére. (Agerpres)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.