Az országos rendőrség április 18-i beszámolója szerint a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények száma 12 029 volt, ennek keretében az ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek száma a 2025 első három hónapjában jegyzett 6741-ről idén 6048-ra csökkent, míg a fenyegetéseké 1421-ről 1561-re, a család­elhagyásos eseteké pedig 1076-ról 1169-re nőtt.

Az év első három hónapjában a bíróságok 3989 távoltartási végzést adtak ki, ezek közül 1629 korábban ideiglenes távoltartási parancs volt. A vizsgált időszakban a bántalmazók 1575 esetben szegték meg a távoltartási végzést. A rendőrségi tájékoztatásból az is kiderül, hogy az év első három hónapjában 1711 agresszort köteleztek elektronikus nyomkövető viselésére. (Agerpres)