Az áprilisi gombák nemcsak a szemnek kedvesek, hanem a konyhában is igazi különlegességek. Mivel ilyenkor ritkább a „zsákmány”, érdemes minden példányát megbecsülni.

Pisztricgomba (Cerioporus squamosus)

Termőteste zsenge korában többnyire gumószerű, de olykor olyan különleges, fura alakzatokat ölthet, amelyek még a sokat látott gombászt is elgondolkodtatják. Ebből fejlődik ki a többnyire félkör, vese vagy nyelv alakú kalap, melyet rányomott, barna, körkörösen elrendezett pikkelyek díszítenek. Világosabb termőrétege viszonylag vékony, pórusai idősen tágak és szögletesek, a tönkre mélyen lefutók, a kalapról pedig könnyen lefejthetők. Rövid, zömök tönkje rendszerint excentrikus (oldalt álló), bázisa pedig általában feketés. Húsa fehér, rugalmas, idővel szívóssá, fássá válik. Illata jellegzetes: egyszerre emlékeztet a friss lisztre és az uborkára.

Sepsiszentgyörgyön nagyon gyakori, az egyik legnagyobb termetű városi gombánk. Ha a sűrű lombkorona oltalmában vagy nagy magasságban háborítatlanul fejlődhet, még aszfaltozott környezetben is elérheti a 25–30 cm-es szélességet, természetes élőhelyein pedig akár félméteres rekordpéldányok is előfordulnak.

Bár román népi nevei (păstrăv de nuc, urechea nucului) következetesen a diófával társítják, Sepsiszentgyörgyön ez a fajtakapcsolat egyáltalán nem jellemző. Legnagyobb kedvence felénk a szomorúfűz (előszeretettel telepszik meg a metszésfelületeken), de találtam már vadgesztenyén, amerikai és korai juharon, valamint korhadó tuskókon is.

Korai gomba, fő termőideje április végére és május első felére esik – a megfigyelések több mint fele ebből az időszakból származik. Ha egyszer megtelepszik egy fán, ott általában több éven át visszatér, olykor évente két hullámban is. Fontosabb városi lelőhelyei a központi parkban, a Kós Károly és az Olt utcában találhatók.

Csak fiatalon fogyasztható, amíg húsa puha és a kés ellenállás nélkül siklik benne. Legnépszerűbb elkészítési módja a rántott (bécsi) szelet, de vékonyra vágva, vajban vagy olajban ropogósra sütve is kiváló. Elterjedt a savanyúságként való tartósítása is. A már keményebb, de még nem túl öreg példányok szárítva és porítva levesek, mártások és húsételek aromás fűszerei lehetnek.

A környéken leginkább „piszpirisz” néven ismerik. Sepsibükszádi nagyszüleim mesélték, hogy régen a nagyobb példányok rugalmas húsából még labdákat is faragtak a gyerekeknek – így vált a pisztricgomba nemcsak étellé, hanem játékszerré is.

Farkas János