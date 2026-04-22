Mindannyiunkban megvan a vágy a kibontakozásra, az önállóságra és függetlenségre, egy másik vágyunk megosztani életünket valakivel. Fontos az, hogy egyénileg egész embernek tudjuk magunkat, aki képes saját útján járni, mégis: ha van valaki mellettünk, együtt teljesebb az élet.

Valakivel osztozni jóban-rosszban, örömben és bánatban, ad egy „egységérzést”, hogy nem egyedül és elkülönülten létezünk, hanem tartozunk valahova/valakihez. A kapcsolódási és kötődési vágy születésünktől fogva bennünk van, hiszen a gondoskodás, törődés és szeretet által kapjuk meg alapvető fizikai és érzelmi szükségleteinket. Ellenkező esetben az elhagyatottság érzését éljük meg, ami károsan hat ki működésünkre. Így egész életünket meghatározza, hogy keressük/megtaláljuk azt a kapcsolatot, ami folytán biztonságban érezhetjük magunkat.

A jó kapcsolat alapja az őszinteség, tisztelet, szeretet és minden olyannak a megléte és kifejeződése, ami mindkét irányba pozitívan hat, például odafigyelés, támogatás, bizalom stb. Ugyan néha előfordul, hogy nézeltérés és konfliktus adódik, ami lényegét tekintve negatív, de egészséges kapcsolatokban, ahol a felek egyenlő partnerként vannak jelen, ezek is építő jellegűek. Hiszen a megoldás keresésében mindkét fél igényének kifejeződésre kell jutnia és egy megfelelő közös megegyezésben (kompromisszumban) kell végződnie. Ha pedig mindkét fél győztesként kerül ki a konfliktusból, akkor az egyéni gyarapodás mellett a kapcsolat is gazdagodik, mert a közös jó összeadódik.

A mély kapcsolatokban az intimitás nemcsak testi közelséget ad, hanem olyan érzelmi, mentális és lelki meghittséget, ahol nyíltan feltárhatjuk belső világunkat és szabadon kifejezhetjük érzelmeinket, vágyainkat, félelmeinket, hiszen az erős kapcsolódás biztonságos talajt nyújt az önkifejezésre. Továbbá állandó motivációként is hat a folyamatos önfejlesztésre, mivel „megköveteli”, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és azt nyújtsuk társunk felé. Ugyanis a kapcsolat nem egy statikus dolog, folyamatos ápolást igényel a megmaradása. Ezért ne hagyjuk, hogy a megszokás elvegye az igyekezetet: szüntelenül keressük egymás örömét, és keressük önmagunk örömét is egymásban.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó

Egyéni konzultáció igényelhető felnőttek és diákok részére önismeret, személyes fejlődés és lelki egészségvédelem témakörben Facebookon a LelkizZen Erikával oldalon vagy a 0744 780 709-es telefonon.