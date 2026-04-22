A helyi tanács múlt heti rendkívüli ülésén a testület elfogadta a városháza személyzeti átszervezésére vonatkozó határozatot, amelyet Gyerő József polgármester terjesztett elő a 2026/7-es sürgősségi kormányrendelet, valamint a Kovászna megyei kormánymegbízott 2026. március 12-én kiadott rendelete alapján. Ennek értelmében a közigazgatási apparátus létszámát 30 százalékkal csökkentették.

A részletekről Gyerő József polgármester tájékoztatta lapunkat, hangsúlyozva: a sürgősségi kormányrendelet kizárólag a közigazgatásra vonatkozik, a szociális, egészségügyi és oktatási területen dolgozó alkalmazottakat nem érinti. Mint elmondta, a jogszabály költségvetési fejezetek szerint különíti el a közalkalmazottakat, így a szociális igazgatóság munkatársait, a fogyatékkal élők gondozóit, az egészségügyben dolgozókat, valamint az iskolai orvosok és asszisztensek körét nem érinti a leépítés, és ugyancsak kimarad a kultúrotthon és a könyvtár személyzete.

A jogszabály az adminisztrációban dolgozók számának csökkentését írja elő: Kovásznán az eddigi 80 állásból 56 marad, ez 24 állás megszüntetését jelenti. A polgármester rámutatott: a csökkentést nem kizárólag az adminisztrációból kell végrehajtani, az az egész önkormányzati apparátuson belül érvényesíthető.

A városvezetés a leépítést a betöltetlen állások felszámolásával oldja meg, így egyetlen alkalmazott elbocsátására sem kerül sor. „Az volt a cél, hogy a legkevésbé fájjon, és ne kelljen senkit elküldeni” – fogalmazott Gyerő József, hozzátéve: az önkormányzat eddig is takarékosan gazdálkodott, nem töltött be olyan posztokat, amelyekre nem volt feltétlenül szükség.

Az átszervezés keretében a helyi rendőrségnél a törvény által engedélyezett kilenc álláshelyből mindössze kettőt tartanak meg, ami hét állás megszüntetését jelenti. További tíz, pályázatírással és projekt­lebonyolítással kapcsolatos állást is törölnek, ezek egyike sem volt betöltve. A tűzoltóságnál két üres posztot számolnak fel, jóllehet a szolgálat már most is létszámhiánnyal küzd, és nehezen tudja biztosítani a folyamatos készenlétet. Emellett egy-egy betöltetlen álláshely szűnik meg a városkarbantartási osztályon és a gazdasági igazgatóságon is.

A polgármester kiemelte: a pályázati és beruházási tevékenységet jelenleg is szűk létszám végzi a városmenedzser és két munkatársa irányításával, a különböző osztályok támogatásával, ennek ellenére a projektek lebonyolítása folyamatos.

Bár a mostani intézkedés nem jár elbocsátásokkal, a hiány hosszabb távon érezhető lesz. „A szolgáltatás minősége romolhat, mert túlterheltek az alkalmazottak” – figyelmeztetett az elöljáró. Példaként említette, hogy több osztályon – így az urbanisztikán, a jogi részlegen vagy a pénztárnál – már most is nehézséget okoz a kieső munkaerő pótlása, és egyes esetekben más irodákból kell ideiglenesen átcsoportosítani.

Különösen problémás a helyi rendőrség és az önkéntes tűzoltóság helyzete – hangsúlyozta a polgármester. Egy Kovászna méretű városban, főként a nyári, idegenforgalmi és erdei­gyümölcs-szezon idején, indokolt lenne a nagyobb létszámú jelenlét, ám jelenleg mindössze egy helyi rendőr teljesít szolgálatot, ami a közbiztonság fenntartását is megnehezíti.

A polgármester szerint más megoldások is szóba kerültek: amennyiben minden álláshely be lett volna töltve, a törvény alkalmazása tényleges elbocsátásokkal járt volna, akár a személyzet 30 százalékát érintve. Alternatívaként a bérkeret 10 százalékos csökkentése is felmerült, ám ez a bérek mérséklését jelentette volna, ami a tapasztalt munkaerő elvesztésének veszélyét hordozta.

A helyi tanács elfogadta az átszervezési tervet, amely jelenleg a prefektúra jóváhagyására vár. Amennyiben ezt is megkapja, a következő lépés a feladatkörök és hatáskörök átszervezése lesz, hogy a csökkentett létszám mellett is biztosítani tudják a hivatal működését.

A megszüntetendő állások között szerepel egy adó- és illetékosztályon működő ellenőri, egy közszállítási és közüzemi szolgáltatási részleghez tartozó felügyelői, továbbá egy tűzoltói és egy gépjárművezetői állás az önkéntes tűzoltó szolgálatnál. A helyi rendőrségnél összesen hét poszt szűnik meg, emellett tíz olyan álláshelyről mondanak le, amelyeket uniós vagy más külső forrásból finanszírozott projektek lebonyolítására hoztak létre, de nem töltöttek be. Ugyancsak megszűnik még egy helyi rendőri és egy iskolabuszokat kiszolgáló gépkocsivezetői állás is.

A határozat elfogadásával a helyi tanács jóváhagyta a hivatal szervezeti átalakítását is, amely a következő időszakban a feladatkörök újrarendezésével és a működési struktúra módosításával folytatódik.

„Úgy kell újraosztani a feladatokat, hogy senkit ne terheljünk túl, de minden feladatot el tudjunk látni” – összegzett Gyerő József.