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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nem lesz elbocsátás a kézdivásárhelyi városházán

2026. április 22., szerda, Közélet

A kormány megszorító intézkedéseinek értelmében az önkormányzatoknak is karcsúsodniuk kell, ahol szükséges, ott le kell építeni a személyzetet. Az intézkedés Kézdivásárhelyt nem érinti, nem kell leépíteni a városházán.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Bokor Tibor polgármester a legutóbbi tanácsülésen bejelentette: a jelenlegi alkalmazotti létszám jóval a törvényben megengedett maximum alatt marad, így elbocsátásokra nem kell sort keríteni. A hivatal adatai alapján összesen 195 álláshely van betöltve – ebbe beletartozik 193 alkalmazott és két vezetői pozíció. A részletes bontásból kiderül, hogy a dolgozók jelentős része, mintegy 146 fő beteggondozói feladatokat lát el, bár a fizetésük forrása szerint megjelennek a városháza szervezeti felépítésében. Bár ők szerződéses viszonyban állnak az intézménnyel, munkájuk nem az adminisztratív tevékenységek körébe tartozik, ami jelentősen befolyásolja az összképet. A városházán és a hozzá tartozó intézményekben (mint például a helyi rendőrség) a törvény szerint 143 személy dolgozhatna, ezzel szemben összesen 78-an vannak – tájékoztatott Tóth Árpád, a polgármesteri hivatal személyzetise.

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Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 08:00 Cikk megjelenítése: 1051 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 19
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2026-04-22: Közélet - Bodor János:

Átszervezés a helyi közigazgatásban (Kovászna)

A helyi tanács múlt heti rendkívüli ülésén a testület elfogadta a városháza személyzeti átszervezésére vonatkozó határozatot, amelyet Gyerő József polgármester terjesztett elő a 2026/7-es sürgősségi kormányrendelet, valamint a Kovászna megyei kormánymegbízott 2026. március 12-én kiadott rendelete alapján. Ennek értelmében a közigazgatási apparátus létszámát 30 százalékkal csökkentették.
2026-04-22: Közélet - Hecser László:

Drágít a Transloc

Barót képviselő-testülete rábólintott az alárendeltségébe tartozó közszállítási vállalat, a Transloc Rt. kérésére, nőnek a jegy- és bérletárak Erdővidéken. A közigazgatásilag a városhoz tartozó települések közötti utazási árak 1 lejjel nőnek, a bérletek viszont akár 40 lejjel is.
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