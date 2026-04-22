Nem lesz elbocsátás a kézdivásárhelyi városházán

Bokor Tibor polgármester a legutóbbi tanácsülésen bejelentette: a jelenlegi alkalmazotti létszám jóval a törvényben megengedett maximum alatt marad, így elbocsátásokra nem kell sort keríteni. A hivatal adatai alapján összesen 195 álláshely van betöltve – ebbe beletartozik 193 alkalmazott és két vezetői pozíció. A részletes bontásból kiderül, hogy a dolgozók jelentős része, mintegy 146 fő beteggondozói feladatokat lát el, bár a fizetésük forrása szerint megjelennek a városháza szervezeti felépítésében. Bár ők szerződéses viszonyban állnak az intézménnyel, munkájuk nem az adminisztratív tevékenységek körébe tartozik, ami jelentősen befolyásolja az összképet. A városházán és a hozzá tartozó intézményekben (mint például a helyi rendőrség) a törvény szerint 143 személy dolgozhatna, ezzel szemben összesen 78-an vannak – tájékoztatott Tóth Árpád, a polgármesteri hivatal személyzetise.

A kormány megszorító intézkedéseinek értelmében az önkormányzatoknak is karcsúsodniuk kell, ahol szükséges, ott le kell építeni a személyzetet. Az intézkedés Kézdivásárhelyt nem érinti, nem kell leépíteni a városházán.

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