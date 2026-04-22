Drágít a Transloc

Benedek-Huszár János polgármester a határozattervezet előterjesztéskor úgy fogalmazott, a drágítás megalapozott, hiszen az elmúlt három hónapban közel harminc százalékkal nőtt az üzemanyag ára, annak pedig tükröződnie kell a jegy- és bérletárakban is. A Barót–Bibarcfalva és Barót–Köpec útvonalon 6 lej helyett 7 lejt kell fizetni egy utazásért, a bérlet ára 190 lejről 230 lejre nő. A Barót–Bodos, Barót–Miklósvár és Barót–Felsőrákos vonalon 8 lej helyett 9 lej lesz a tarifa, a havibérlet pedig 260 helyett 290 lejbe kerül. Az áremelést, mint a polgármester elmondta, a gázolaj növekvő drágulása okozza. A jegyárakat legutóbb akkor fogadta el az önkormányzat, amikor 6,50 lej körül volt a gázolaj, nemrég a 10 lejt is elkerülte, onnan jön lassan vissza, és ezt a különbséget mindenképpen kell fedezni – fogalmazott. Az előterjesztést a jelen levő tanácstagok mindenike támogatta.

Barót képviselő-testülete rábólintott az alárendeltségébe tartozó közszállítási vállalat, a Transloc Rt. kérésére, nőnek a jegy- és bérletárak Erdővidéken. A közigazgatásilag a városhoz tartozó települések közötti utazási árak 1 lejjel nőnek, a bérletek viszont akár 40 lejjel is.

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