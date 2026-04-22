Jelentős összegek folytak be az év első három hónapjában Kézdivásárhelyen helyi adókból és illetékekből – derül ki a Keresztes Éva, a városháza helyiadó- és illetékirodájának vezetője által közölt adatokból. A lakosság idén is élt a lehetőséggel, hogy március 31-ig rendezze kötelezettségeit, hiszen az eddig az időpontig fizetők tízszázalékos kedvezményben részesültek.

A városháza pénztáránál január 1. és március 15. között 5258 személy összesen 2 641 634 lejt fizetett be. A kedvezményes határidő közeledtével tovább nőtt az érdeklődés: március 16. és 31. között 4691 adófizető már 3 225 743 lejjel járult hozzá a költségvetéshez.

Az online fizetési lehetőségek is egyre népszerűbbek. A ghiseul.ro platformon keresztül január 1. és március 15. között 349 személy 16 418 lejt fizetett be, március második felében 606 felhasználó már jóval nagyobb, 591 888 lejes összeget utalt át. Összesen 955-en intézték ügyeiket ezen a felületen.

A banki utalás szintén jelentős arányt képvisel: január 8. és március 15. között 188 személy 1 752 676 lejt fizetett be, míg március 16. és 31. között 310 adófizető már 2 654 923 lejt utalt át.

A fizetési szokások terén továbbra is a készpénz a vezető: január 8. és március 31. között 7614 személy választotta ezt a megoldást, bankkártyával 2325-en fizettek.

Az adatok azt mutatják, hogy a határidő közeledtével jelentősen megnő a befizetési kedv, és bár az online megoldások térnyerése érzékelhető, a hagyományos fizetési módok még mindig meghatározóak Kézdivásárhelyen.

Keresztes Éva közölte: aki március 16. előtt befizette az adóját, és különbözet adódik az akkor eszközölt adócsökkentés miatt, az kétféleképpen dönthet: kérheti a pénz visszautalását, vagy bent hagyhatja az összeget, így azt a jövő évi fizetendőkből levonják.