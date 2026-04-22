Elindult a vízszolgáltató telefonos alkalmazása

Egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést szavatol a fogyasztók számára a Hydrokov regionális vízszolgáltató telefonos alkalmazása, melynek Android-verziója a napokban vált elérhetővé. A társaság közleménye szerint iOS-alapú telefonokra is hamarosan telepíthető lesz az alkalmazás.
A Hydrokov mobilfelületről elérhető applikációja az ügyfélszolgálatot hivatott javítani, segítségével hatékonyabbá válik a fogyasztók és a társaság közötti kommunikáció és ügykezelés – derült ki tájékoztatójukból. Az Android-alapú telefonokra már telepíthető rendszer lehetővé teszi, hogy a fogyasztók a leolvasási időszakban rögzítsék a vízóra állását, az online számlafizetés is intézhető ezen a felületen, illetve az egyszerű, kártyás fizetés is biztosított. A korábbi számlák, a vízfogyasztás alakulása, a kifizetések szintén követhetők az alkalmazás révén, amely figyelmeztetést is küld, amennyiben a fogyasztó elfelejtette törleszteni éppen esedékes számláit. A kétnyelvű alkalmazás ugyanakkor a meghibásodásokról, vízkimaradásokról is azonnal értesíti a felhasználókat.
Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója a technikai újítás kapcsán jelezte, érdemes telepíteni az alkalmazást, mert megkönnyíti az olyan jellegű ügyek intézést is, melyekért korábban személyesen kellett megjelenniük a fogyasztóknak a szolgáltatónál. Közölték továbbá, hogy a regisztráció, a felhasználói fiók létrehozása egy korábbi számlán megtalálható adatok segítségével egyszerűen megoldható.
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