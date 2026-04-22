Gyalogosokat, járművezetőket ellenőriztek

Egy hónap alatt közel száz figyelmeztetést, illetve pénzbírságot szabtak ki a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség járőrei a tilosban parkoló vagy várakozó járművek tulajdonosaira. Az intézmény a Román Rendőrséggel együttműködve március 16. – április 15. között átfogó, a közlekedés biztonságára összpontosító ellenőrzéseket tartott városszerte.
Az akció eredményeit ismertető tájékoztató szerint kiemelten figyelték a tiltótábla hatálya alatt parkolókat, a biciklisávon vagy a buszmegállókban várakozókat, a zöldövezetben megálló, parkoló járműveket is. A helyi rendőrök összesen 98 szabálysértést jegyeztek, az esetek többségében az érintetteket figyelmeztették, de 38 alkalommal bírságoltak is. Az ellenőrzés a gyalogosforgalom biztonságára is kiterjedt, különös tekintettel a forgalmas területeken tapasztalt szabálytalan átkelésekre – példaként az Oltmező úti bevásárlóközpontokat, illetve az 1918. december 1. út teljes szakaszát említették. „Egy figyelmeztetés vagy pénzbírság kellemetlen lehet, ám a sűrű forgalomban egy figyelmetlenség maradandó sérüléssel vagy még súlyosabb tragédiával végződhet” – figyelmeztettek a rendőrök.
Az előző napokban egy gazdátlanná vált teherautót is elszállítottak egy kilyéni mellékutcából, a helyi rendőrség beszámolója szerint egy tavaly balesetet szenvedett járműről van szó, amely roncsként rostokolt az utcán, miután a tulajdonos vállalkozás csődbe ment. A teherautót egy nehézgépjárművekre szakosodott, Négyfaluból érkező autómentő szállította el.
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