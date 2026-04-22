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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Rongálók rendőrkézen

2026. április 22., szerda, Közélet

Több mint tízezer lej kárt okozott az a két kézdivásárhelyi férfi (23 és 33 évesek), akik múlt hétvégén gépkocsik gumiabroncsait rongálták meg, vágták ki.

  • Tizennégy járműben keletkezett kár. Fotó: IPJ Covasna
    Tizennégy járműben keletkezett kár. Fotó: IPJ Covasna

A rongálók rövid idő alatt rendőrkézre kerültek. A megyei rend­őrkapitányság közlése szerint a céhes városbeli hatóságokat szombaton értesítette egy nő, hogy az utcában parkoló autójának abroncsait valakik megrongálták (kiszúrták, kivágták). A helyszínen kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó, összesen 14 gépkocsi abroncsait rongálták meg. A hatóságok rövid idő alatt azonosították a tettel gyanúsítható két férfit, akiket 24 órára őrizetbe vettek. Az ügyben rongálásért büntetőeljárást indítottak. (ndi)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 08:00 Cikk megjelenítése: 1955 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 25
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