Rácsok mögött nemi erőszakért

Húszéves bölöni férfi ellen indított büntetőeljárást a sepsiszentgyörgyi bíróság ügyészsége, akit kiskorú ellen elkövetett nemi erőszakkal gyanúsítanak.
A hatóság közlése szerint a férfi idén márciusban, majd e hónap közepéig Bölön községben található otthonában rendszeresen nemi kapcsolatot létesített egy 14 éves lánnyal, annak beleegyezésével. A nemi erőszak mint bűncselekmény azért merül fel, mivel a kettőjük közötti korkülönbség meghaladja az öt évet. Az elkövetőt őrizetbe vették, majd a bíróság jóváhagyta 30 napos előzetes letartóztatását. A nyomozást a bölöni rendőrőrs munkatársai, a megyei bűnügyi rendőrség végezte az ügyészség felügyelete alatt – olvasható a tájékoztatóban. (ndi)
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