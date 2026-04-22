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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Rácsok mögött nemi erőszakért

2026. április 22., szerda, Közélet

Húszéves bölöni férfi ellen indított büntetőeljárást a sepsiszentgyörgyi bíróság ügyészsége, akit kiskorú ellen elkövetett nemi erőszakkal gyanúsítanak.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A hatóság közlése szerint a férfi idén márciusban, majd e hónap közepéig Bölön községben található otthonában rendszeresen nemi kapcsolatot létesített egy 14 éves lánnyal, annak beleegyezésével. A nemi erőszak mint bűncselekmény azért merül fel, mivel a kettőjük közötti korkülönbség meghaladja az öt évet. Az elkövetőt őrizetbe vették, majd a bíróság jóváhagyta 30 napos előzetes letartóztatását. A nyomozást a bölöni rendőrőrs munkatársai, a megyei bűnügyi rendőrség végezte az ügyészség felügyelete alatt – olvasható a tájékoztatóban. (ndi)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 08:00 Cikk megjelenítése: 2257 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 22
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