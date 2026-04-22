Önmaga árnyékaként mozgott a pályán a Sepsi-SIC, amely a hétvégi találkozó után a bronzcsata második meccsét is elveszítette, miután tegnap 79–62 arányban kikapott az Aradi FCC vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga kisdöntőjében. A zöld-fehér mezes lányok végig futottak az eredmény után, roppant hullámzó játékuk miatt nem tudták felvenni a harcot a Maros-partiakkal, így 2014 után ez az első év, amelyet bajnoki érem nélkül zárt a háromszéki együttes.

A házigazda sárga mezesek kosara nyitotta meg a bronzcsata második mérkőzését, amelyre öt ponttal feleltek a zöld-fehérek (2–5). A folytatás azonban az Aradi FCC-ről szólt, amely két jó sorozat után 17–9-re megnyerte az első negyedet. A második játékrészben is folytatódott a Maros-partiak remek játéka, a védekezésben gyengén teljesítő háromszéki csapatot pedig Mérész Betrix tartotta játékban (28–21). A továbbiakban Tatiana Gallova tanítványainak szinte minden összejött, így a sepsiszentgyörgyi alakulat 13 pontos hátránnyal vonult szünetre (40–27).

A harmadik felvonás elejét jól elkapták Zoran Mikeš lányai, viszont az aradiak időkérése gyorsan megtörte a vendégek lendületét, és innen ismét a hazaiak akarata érvényesült (63–42). A zárószakaszban állandósulni látszott a 20 pontos különbség, a távoli dobásokra alapozó és ezeket rendre kihagyó székelyföldi gárda végül 79–62 arányú fájó vereségbe szaladt bele, így összesítésben 2–0-ra elvesztette a kisdöntőt. A Sepsi-SIC a negyedik helyen zárta a bajnokságot, illetve a Román Kupában sem termett babér számára, így 2014 után először érem nélkül zárta a pontvadászatot. Az esti találkozó legeredményesebbje Mérész Beatrix lett 18 ponttal, míg a bronzérmes aradiaktól a 16 egységig jutó Bianca Fota jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, kisdöntő, 2. mérkőzés: Aradi FCC–Sepsi-SIC 79–62 (17–9, 23–18, 23–15, 16–20).

Arad, Victoria Sportcsarnok, mintegy 500 néző. Vezette: Alin Faur, Mate Andras Stretea, Ana Maria Calapis. Aradi FCC: Redmond 12, Fota 16/3, Mititelu 13, Rupnik 8/3, Porchia 14 – Tyutyundzhieva, Toma 3/3, Roman, Ciotir 3/3, Doba, Lazić, Pašić 10. Edző: Tatiana Gallova. Sepsi-SIC: Armanu 3/3, Căti­nean 8/3, Szabó 3/3, Taylor 7, Mérész 18 – Gereben 4, Davis 13/6, Mikeš 6/6, Petrof, Ghiță. Edző: Zoran Mikeš. Kipontozódott: Fota (40.).