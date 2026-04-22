Huszonöt év után ismét Gheorghe Hagi lett a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A játékosként a Real Madridban és a Barcelonában is megfordult szakember 2001-ben, edzői pályafutása kezdetén négy mérkőzésen már irányította a nemzeti együttest. A 61 éves szakértő korábban 124-szeres válogatott volt, játékosként három világ- és három Európa-bajnokságon szerepelt. Most bejelentett szerződése 2030-ig szól.

„Megtiszteltetés és nagy felelősség újra Romániát képviselni. Amikor a válogatott hív, akkor menni kell, ezért nem volt nehéz meggyőzni, hogy elvállaljam a feladatot. Hiszek benne, hogy képesek vagyunk nagy eredményeket elérni, ahogy játékosként is sikerült. Szeretek nyerni és nagy célokat kitűzni, viszont a legnagyobb cél a szurkolók boldoggá tétele” – mondta a négyéves szerződést aláíró Gheorghe Hagi, aztán válogatási elveit is összefoglalta. Eszerint olyan játékosokra számít, akik egyformán jól támadnak és védekeznek, többféle játékrendszerben is képesek helytállni, valamint rendelkeznek nemzetközi tapasztalattal, vagy a legjobbak között vannak a hazai bajnokságban.

„Nem tervezek radikálist újítást, kellenek a rutinos játékosok is, és adott egy mag, amely Edward Iordănescuval kijutott a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságra, Lucescuval pedig megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában. Persze ehhez én is hozzáteszek majd néhány tehetséges fiatalt, akiket megfelelőn nevelhetünk és beépíthetünk a csapatba” – fogalmazott Hagi, aki június 2-án Tbilisziben, a Grúzia elleni edzőmérkőzésen vezeti újra a válogatottat, a hazai közönség előtt pedig négy nappal később, a Wales elleni felkészülési találkozón mutatkozik be. Ősszel következik a Nemzetek Ligája másodosztálya, ahol Svédország, Bosznia-Hercegovina és Lengyelország az ellenfél.