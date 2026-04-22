Magyar Péter tájékoztatása szerint egyetértettek abban, hogy „a múltat magunk mögött hagyjuk”, és a Tisza-kormány az RMDSZ-szel közösen dolgozik majd az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért. Abban is egyetértettek, hogy ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során „a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat”, és a jövőre nézve, az esetleges választási csalásokat megelőzendő, felül kell vizsgálni a szavazás szabályait. Magyar Péter kitért arra, hogy a megbeszélésen határozottan kiállt a nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm kitelepítése ellen, és arra kérte Kelement Hunort, hogy járjon közben az ügyben. Jelezte az RMDSZ elnökének, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására. Ugyanakkor a támogatások kapcsán alapvető elvárás az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a magyar és a román jogszabályi előírások maradéktalan betartása – tette hozzá Magyar Péter, tudatva, hogy az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják. Megállapodtak abban is, hogy a Tisza-kormány megalakulása után mind politikai, mind szakértői szinten folytatják az egyeztetéseket.

Kelemen Hunor a találkozó után azt közölte: „Ahogy az elmúlt évtizedekben mindig, most is arra törekszik az RMDSZ, hogy megtalálja a közös hangot a magyar kormányfővel és kormánnyal. Részletesen tájékoztattam Magyar Pétert az erdélyi magyar közösség előtt álló kihívásokról, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség munkájáról és a román belpolitika aktuális helyzetéről. Egyetértettünk abban, hogy a nemzetpolitika fontos célja, hogy az erdélyi és partiumi magyar emberek a szülőföldjükön boldoguljanak, egyéni és közösségi jogaikat érvényesíteni tudják, intézményeik eredményesen és hatékonyan működjenek. Abban is egyetértettünk, hogy a kiszámítható és tartós együttműködés kiépítése közös cél és feladat.” Az RMDSZ elnöke megerősítette a Magyar Péter által közölteket, biztosította arról, hogy „az RMDSZ továbbra is az elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáért küzd, és a nagyváradi premontrei ingatlan ügyében is kitartóan keresi a jogi és adminisztratív megoldást”, végül pedig személyesen is gratulált az április 12-i győzelemhez, eredményes munkát kívánt neki és a hamarosan hivatalba lépő kormányának.

Telefonbeszélgetés Robert Ficóval

Magyar Péter tegnap Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is kapcsolatba lépett, telefonon beszélt vele. Erről azt közölte Facebook-oldalán: világossá tette, hogy „akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva”. Megerősítette, hogy a Tisza-kormány a magyar–szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de „mindezt meg kell hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése”, mert „a mindenkori magyar kormány számára a legfontosabb prioritás a szlovák–magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme”. Bejegyzése szerint a Tisza Párt elnöke abban állapodott meg Robert Ficóval, hogy a tárgyalásokat személyesen folytatják a soron következő Európai Tanács-ülésen Brüsszelben.