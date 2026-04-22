Bolojan kisebbségi kormányzásra készül

A PNL vezetősége tegnapi ülésén felhatalmazta a párt tárgyalóküldöttségét, hogy az eddigi kormánykoalíció többi pártjával, a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), az RMDSZ-szel és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával egyeztessen a kisebbségi kormányázás lehetőségéről. Bolojan közölte: a PNL valamennyi parlamenti pártnak augusztus végéig tartó moratóriumot javasol, hogy a parlament a tavaszi ülésszak végéig meghozhassa azokat a törvényeket, amelyek a helyreállítási alapban (PNRR) még rendelkezésére álló mintegy 10 milliárd eurós uniós támogatás lehívásához szükségesek. A miniszterelnök kitérő választ adott arra az újságírói kérdésre, hogy fog-e a PNL a magát szuverenistaként meghatározó ellenzékkel tárgyalni a kisebbségi kormány működtetéséhez szükséges parlamenti támogatásról, tekintettel arra, hogy a koalíció maradékának a PSD nélkül nincs többsége a parlamentben. Annyit mondott erről, hogy a párttól kapott mandátum alapján egyelőre csak a koalíciós partnerekkel fognak tárgyalni.

Bolojan szerint nem zárható ki, hogy a PSD a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) összefogva bizalmatlansági szavazással fogja megbuktatni a kormányát, de elhárította azokat a kérdéseket, amelyek azt próbálták tisztázni, hogy hajlandó lenne-e a PNL ilyen esetben egy PSD-s, egy másik PNL-s vagy egy párton kívüli szakértő miniszterelnök beiktatását támogatni, miután a PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn úgy döntött, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól, aki a hétfői szavazás után hibás és felelőtlen lépésnek minősítette ezt a PSD részéről, ugyanakkor pedig leszögezte, hogy nem hajlandó lemondani tisztségéről. Bolojan hétfő esti nyilatkozatában felidézte: a tavaly nyáron alakult kormánykoalíciót a költségvetési hiány csökkentése érdekében hozták létre, azzal a kötelezettségvállalással, hogy a kormányzást az állampolgárok szolgálatába állítják. Ezzel szemben a PSD döntése nem az állampolgárok, hanem kizárólag a párt érdekeit szolgálja, és veszélybe sodorja Románia költségvetését – hangsúlyozta. A kormányfő szerint a PSD hazudik, valójában részt vett a koalíció közös döntéseiben, de nem vállalja a felelősséget a népszerűtlen intézkedésekért, de azért is felelőtlen a PSD döntése, mert egy rendkívül bonyolult helyzetben tetézi a nemzetközi válság által okozott gondokat a belpolitikai válsággal. A PNL elnöke azt ígérte, hogy folytatja a kormányprogramban vállalt munkát az állami pazarlás megfékezése, a hatékonyabb állam megteremtése, valamint a közpénzek tisztességes felhasználása érdekében.

A kialakult kormányválságért az USR is a PSD-t tartja felelősnek. Dominic Fritz pártelnök szintén már hétfő este leszögezte, hogy pártjának miniszterei „nem dezertálnak” a kormányból. Fritz szerint a PSD nem áldozata, hanem előidézője a koalíciós vitáknak, és addig nem volt kifogása a deficitcsökkentő intézkedések ellen, amíg adóemeléseket léptettek életbe, csak akkor robbantott ki kormányválságot, amikor a kormány fel akarta számolni a „kiváltságosok köztársaságát”. Az USR elnöke úgy vélekedett: a PSD legnagyobb hazugsága, hogy csak Bolojan párbeszéd-képtelensége zavarja, mert valójában az állami intézmények reformját célzó kormánypolitikával helyezkedik szembe.

Az RMDSZ sem lép ki a kormányból, de nem kívánja elkötelezni magát egyik román kormánypárt mellett sem, mert nem az ő kedvükért vállalt kormányzati szerepet, hanem azért, mert részt kívánt venni az ország problémáinak megoldásában – nyilatkozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Digi24 hírtelevíziónak. Kelemen Hunor szerint a PSD-nek a kormányból történő várható kilépése kormányválságot eredményez, a tavaly aláírt koalíciós megállapodás érvényét veszti, és egy új koalíciós megállapodás érdekében elölről kell kezdeni a koalíciós tárgyalásokat.