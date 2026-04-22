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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tűz az idősotthonban

2026. április 22., szerda, Közélet

Tűzhöz riasztották szerda reggel 6 órakor a katonai tűzoltókat Kézdivásárhelyen, ahol egy idősotthonban csaptak fel a lángok.

  • Fotó: ISU Covasna
    Fotó: ISU Covasna

A megyei sürgősségi felügyelőség közölte, csapataik három járművel vonultak ki a helyszínre, érkezésükkor a konyhában tomboltak a lángok erős füst kíséretében. A vélhetően rövidzárlat nyomán bekövetkezett tűzben megrongálódtak a konyha belső berendezései, tárgyai. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a beavatkozás során 34 személy biztonságban elhagyta az épületet. A tűzoltók gyors reagálásának következtében a lángokat gyorsan eloltották, megakadályozva terjedésüket. (dvk)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 14:30 Cikk megjelenítése: 3003 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 24
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