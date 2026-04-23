Listae Herbariorum programsorozat A Listae Herbariorum egy több hónapon átívelő, nagyszabású programsorozat a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében, amelynek célja, hogy újra felfedezzük környezetünk kimeríthetetlen növényi gazdagságát és megtapasztaljuk a természet folyamatosan megújuló, gyógyító erejét.

A közös tanulás során fitoterapeuták, botanikusok és hagyományőrzők segítségével lehet közelebb kerülni azokhoz a gyógy- és vadnövényekhez, amelyek évszázadok óta kísérik az embert, és a mai napig számtalan lehetőséget rejtenek magukban. Az áprilisi esemény meghívottja Dakó Viola kertészmérnök, aki 2021–2025 között zöld séfként működött együtt erdélyi éttermekkel. 2025 tavaszától a Vadóka kisvállalkozás keretében tart elméleti és gyakorlati foglalkozásokat ehető vadnövényekről és gombákról. A tavasz gyógyító erejéről a kertészmérnök ma 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében tart előadást.

Kiállítás

TASI JÓZSEF ISTVÁN TÁRLATA. Ma 18 órától az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítótereiben Lénárt Tamás művészettörténész és Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője megnyitja Tasi József István (Tajó) képzőművész Betűk és hangok című kiállítását. A tárlat kurátora Musát Arnold. A megnyitón közreműködik Cári Tibor Uniter-díjas színházi zeneszerző és zongoraművész, többek között a Ruben Brandt, a gyűjtő (2018) és az Elfogy a levegő (2023) című magyar filmek zeneszerzője. A tárlat június 6-ig lesz látogatható az Erdélyi Művészeti Központ nyitvatartási rendje szerint, keddtől péntekig 9–17, illetve szombaton 10–14 óráig.

DEÁK RÉKA képzőművész Színek, formák, hangulatok című kiállítása április 24-én, pénteken 17 órakor nyílik meg a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A vendégeket Dimény Attila muzeológus köszönti, a tárlatot Deák Ferenc Loránd műkritikus nyitja meg.

VIOLETA CARP ÉS ILEANA DRAGOMIRESCU festészeti tárlatát nyitják meg az Árkosi Kulturális Központban április 25-én, szombaton 17 órától, a kiállítás április-május folyamán látogatható. A megnyitón köszöntőt mond Vladimir Bulat művészettörténész, aki betekintést nyújt a két alkotó művészeti világába. * Ezt követően rendkívüli hegedű-zongora hangversenyre kerül sor Román és spanyol zenei gyöngyszemek címmel, amelyen fellép Theodora Bălănică-Ciurezu hegedűművész és Gina-Mihaela Pavel zongoraművész. A műsorban George Enescu, Manuel de Falla és Joaquín Turina művei hangzanak el. A koncertre a belépő ára 30 lej, elővételben megvásárolható naponta 9–15 óráig.

TÁRLAT BODOKON. A Fundamentum Egyesület szervezésében A múltnak van jövője! címmel április 25-én, szombaton 17 órakor nyílik a kultúrotthonban kiállítás, mely kézműves tárgyakon, történeteken és művészeti programokon (zene és vers) keresztül mutatja be a helyi hagyományokat és értékeket.

Szent György Napok – kulturális hét

A nagy érdeklődésre való tekintettel megnyitják a közönség előtt április 24-én, pénteken 15 órától a Szent György Napok ünnepi hangversenyének főpróbáját a Krisztus Király római katolikus templomban. Aki az esti előadásra már nem tudott jegyet váltani, az így is részese lehet az élménynek. Jegyek egységesen 30 lejért válthatók a helyszínen. A 19 órától kezdődő ünnepi hangverseny műsorán George Gershwin Kék rapszódiája, Szergej Rahmanyinov 2. zongorakoncertje és W. A. Mozart Koronázási miséje csendül fel; szólisták: Sela­ru Berta Bianca, Szőcs Botond, Sebestyén-Lázár Enikő, Löwenberger Orsolya, Nicolae Simionov, György Levente. Vezényel: Werner Gábor. Közreműködik a Csíki Kamarazenekar, a Georgius Kamarazenekar, a Vox Humana kamarakórus, a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa, a Pro Musica és Laudate kórus tagjai. Jegyár: 60 és 30 lej.

Az Óriáspince rendezvényteremben 20 órától táncház a népviselet napja alkalmából – a Háromszék Táncszínház programja. A belépés díjtalan.

Tortoma Önképzőkör

Április 24-én, pénteken 18 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Csernobil – A negyvenéves rémálom címmel Gyila Sándor fizikus, HUN-REN-társkutató (Kovászna) tart vetített képes élménybeszámolót az 1986-os atomkatasztrófa háromszéki vetületeiről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező, könyvtáros.

Alzheimer kávézó

Április 24-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban az áprilisi Alzheimer kávézó témája: Kis mozgások az agy egészségének megőrzéséért; a demencia kockázatának csökkentése; gondozók, hozzátartozók támogatása. Házigazda: Roth Enikő.

Díjátadó Kézdivásárhelyen

A Nagy Mózes Főgimnázium és a Zöld Nap Egyesület közös szervezésében Az újrahasznosítás mestere! című kreatív pályázat díjátadójára kerül sor ma 15.30-tól Kézdivásárhelyen. Az eseményhez egy kiállítás is kapcsolódik, amelyet a Nagy Mózes Főgimnázium dísztermében lehet megtekinteni. Gitározik Dávid Zsolt, fuvolázik Szabó Henrietta, a Molnár Józsiás Gimnázium diákjai. Felkészítő tanáruk Szabó-Bokor Ildikó. Bővebben a zoldnap.info-n.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Dávid (magyarul beszélő) és Super Mario Galaxis: A film (románul beszélő), 18.30-tól Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 20.15-től Beléd estem (magyar romantikus vígjáték) és 20.15-től A Hail Mary-küldetés (magyarul beszélő).

OLASZ FILMNAPOK. Ma 18.15-től Négy évszak: Új kezdet (román feliratos).

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban április 27-én ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyitott gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodása alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, ezt egy kéthetes fejlesztőprogram követi a kiválasztott betegek számára Illyefalván április 27. és május 8. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, amit a 0724 266 020-as telefonszámon tehetnek meg.

Röviden

APRÓHIRDETÉSEK. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15–17 óráig kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

VÍZELZÁRÁS. Bikfalván ma 8 és 15 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma és pénteken Baróton. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) tart nyitva.