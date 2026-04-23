Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, a papolci születésű

SZABÓ ILDIKÓ

(szül. KELEMEN-PÁL)

életének 63. évében

2026. március 2-án az angliai Bristolban elhunyt.

Temetése 2026. április 25-én, szombaton 12 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi

vártemplomi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

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Megemlékezés

Pótolhatatlan hiányát érezve, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentkatolnai születésű

sepsiszentgyörgyi

dr. NAGY ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Lelke üdvéért a megemlékező szentmise április 25-én, szombaton 18 órakor lesz a központi Szent József-templomban. Áldott emlékét szeretettel őrizzük, pihenése legyen csendes.

Családtagjai

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Minden évben eljön ez a szomorú hónap, amely számunkra fájó emlékeket hoz. Hiányuk velünk marad, s fájdalmunk csendben él tovább. Kegyelettel és örök hálával emlékezünk drága szüleinkre, a nagyajtai

id. BIHARI JÓZSEFRE és

BIHARI ROZÁLIÁRA

(szül. CSERE)

haláluk tizennegyedik, illetve tizedik évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

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Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.

Fájó szívvel emlékezünk

édesanyánkra,

DÉNES MAGDOLNÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Lányai és azok családja

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