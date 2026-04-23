Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, a papolci születésű
SZABÓ ILDIKÓ
(szül. KELEMEN-PÁL)
életének 63. évében
2026. március 2-án az angliai Bristolban elhunyt.
Temetése 2026. április 25-én, szombaton 12 órakor lesz
a sepsiszentgyörgyi
vártemplomi
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
4336652
Megemlékezés
Pótolhatatlan hiányát érezve, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentkatolnai születésű
sepsiszentgyörgyi
dr. NAGY ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Lelke üdvéért a megemlékező szentmise április 25-én, szombaton 18 órakor lesz a központi Szent József-templomban. Áldott emlékét szeretettel őrizzük, pihenése legyen csendes.
Családtagjai
4336656
Minden évben eljön ez a szomorú hónap, amely számunkra fájó emlékeket hoz. Hiányuk velünk marad, s fájdalmunk csendben él tovább. Kegyelettel és örök hálával emlékezünk drága szüleinkre, a nagyajtai
id. BIHARI JÓZSEFRE és
BIHARI ROZÁLIÁRA
(szül. CSERE)
haláluk tizennegyedik, illetve tizedik évfordulóján.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
1121056
Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk
édesanyánkra,
DÉNES MAGDOLNÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Lányai és azok családja
4336651
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