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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. április 23., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, a papolci születésű
SZABÓ ILDIKÓ
(szül. KELEMEN-PÁL)
életének 63. évében 
2026. március 2-án az angliai Bristolban elhunyt.
Temetése 2026. április 25-én, szombaton 12 órakor lesz 
a sepsiszentgyörgyi 
vártemplomi 
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
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Megemlékezés

Pótolhatatlan hiányát érezve, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentkatolnai születésű 
sepsiszentgyörgyi 
dr. NAGY ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Lelke üdvéért a megemlékező szentmise április 25-én, szombaton 18 órakor lesz a központi Szent József-templomban. Áldott emlékét szeretettel őrizzük, pihenése legyen csendes.
Családtagjai
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Minden évben eljön ez a szomorú hónap, amely számunkra fájó emlékeket hoz. Hiányuk velünk marad, s fájdalmunk csendben él tovább. Kegyelettel és örök hálával emlékezünk drága szüleinkre, a nagyajtai 
id. BIHARI JÓZSEFRE és 
BIHARI ROZÁLIÁRA
 (szül. CSERE) 
haláluk tizennegyedik, illetve tizedik évfordulóján. 
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
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Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. 
Fájó szívvel emlékezünk 
édesanyánkra, 
DÉNES MAGDOLNÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Lányai és azok családja
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-23 00:00 Cikk megjelenítése: 6243 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 23
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Hozzávalók: 1 kg héjában főtt pityóka, kb. 20–25 dkg liszt, 1 evőkanál zsír, 1 kiskanál cukor, 1 tojás, csipetnyi só; a töltelékhez: 25–30 db apró sárgabarack; a pirított prézlihez: 1 evőkanál vaj, 5–6 evőkanál prézli; a megszóráshoz: vaníliás por­cukor.
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