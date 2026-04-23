Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban.

Elkészítése. A főtt pityókát meghámozzuk, még melegen megtörjük vagy lereszeljük, és hagyjuk teljesen kihűlni. Ez­után hozzáadjuk a zsírt, a cukrot, a sót és a tojást, majd annyi lisztet gyúrunk hozzá, hogy könnyen formázható, sima tésztát nyerjünk. Ezután a pityókás tésztát kinyújtjuk, és akkora négyzetekre vágjuk, hogy elférjen benne egy egész barack. Mindegyik négyzet közepébe egy barackot teszünk, majd a tésztanégyzet sarkait felhúzva egyenletesen beburkoljuk. Ezzel párhuzamosan sós vizet forralunk, és rendre kifőzzük benne a gombócokat. Közben a vajon megpirítjuk a prézlit, majd ebbe forgatjuk bele a gombócokat – a prézlis gombócokat külön tálra szedjük. A barackos gombó­cokat vaníliás porcukorral megszórva tálaljuk.

Hozzávalók: 1 kg héjában főtt pityóka, kb. 20–25 dkg liszt, 1 evőkanál zsír, 1 kiskanál cukor, 1 tojás, csipetnyi só; a töltelékhez: 25–30 db apró sárgabarack; a pirított prézlihez: 1 evőkanál vaj, 5–6 evőkanál prézli; a megszóráshoz: vaníliás por­cukor.

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