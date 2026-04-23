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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. április 23., csütörtök, Szabadidő
  • Merre is menjünk? Albert Levente fotója
    Merre is menjünk? Albert Levente fotója
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-23 08:00 Cikk megjelenítése: 1550 Olvasóink értékelése: 0.2 Szavazatok száma: 30
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2026-04-23: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Barackos gombóc)

Hozzávalók: 1 kg héjában főtt pityóka, kb. 20–25 dkg liszt, 1 evőkanál zsír, 1 kiskanál cukor, 1 tojás, csipetnyi só; a töltelékhez: 25–30 db apró sárgabarack; a pirított prézlihez: 1 evőkanál vaj, 5–6 evőkanál prézli; a megszóráshoz: vaníliás por­cukor.
2026-04-23: Közélet - Nagy D. István:

Tarolt tavaly a gazdasági rendőrség

Jelentős javulással zárta a múlt évet a megyei rendőrkapitányság gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztálya, negyven százalékkal több bűncselekményt lepleztek le, mint egy évvel korábban – olvasható a hatósági tájékoztatóban. Az egyenruhások közel négyszáz akciót hajtottak végre, ezek eredményeként 12 millió lej összértékű vagyont zároltak, több százezer bírságot osztottak ki, illetve jelentős mennyiségű veszélyes vagy gyenge minőségű terméket is sikerült kivonniuk a háromszéki piacról.
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