Tarolt tavaly a gazdasági rendőrség

Jelentős javulással zárta a múlt évet a megyei rendőrkapitányság gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztálya, negyven százalékkal több bűncselekményt lepleztek le, mint egy évvel korábban – olvasható a hatósági tájékoztatóban. Az egyenruhások közel négyszáz akciót hajtottak végre, ezek eredményeként 12 millió lej összértékű vagyont zároltak, több százezer bírságot osztottak ki, illetve jelentős mennyiségű veszélyes vagy gyenge minőségű terméket is sikerült kivonniuk a háromszéki piacról.

A hatósági tájékoztató szerint az eredményeket kilencven operatív bevetés, továbbá 270 helyszíni ellenőrzés során érték el, ami azt jelenti, hogy a felderítés, beavatkozás lett hatékonyabb, és nem a bűncselekmények száma nőtt. Az akciók során 65 bűncselekményt tártak fel, ezek esetében büntetőeljárásokat indítottak, továbbá 68 házkutatási és 40 előállítási parancsot is foganatosítottak, és 34 vádlottat állítottak bíróság elé. A bevetések során egy törvénytelen cigarettagyártó „üzemet” számoltak fel. Lefoglaltak ugyanakkor 55 szál cigarettát, 34 kilogramm dohányt és több mint 100 liter adóraktáron kívül tárolt alkoholt. A bizonytalan eredetű termékek vonalán is több ellenőrzést végeztek, és közel ezer nem megfelelő minőségű, esetenként az egészségre is veszélyes terméket (játékok, ruházati cikkek, szerszámok) vontak ki a kereskedelmi fogalomból. Szabálysértéseket is bőven találtak, összesen 100 bírságot szabtak ki az év folyamán különböző kereskedelmi, gazdasági vétségekért, a pénzbüntetések összege meghaladta a 480 ezer lejt.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy nem tanácsos kétes forrásoktól (útszéli árusok, rögtönzött piacok) vásárolni, érdemes alaposan figyelni az árakra (a túl olcsó márkás termékek általában hamisítványok), illetve mindig kérjünk számlát, ugyanis fiskális bizonyíték nélkül nehéz eljárni hibás, hamis termék esetében.