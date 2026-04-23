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Újabb kerékpárút készül Kézdivásárhelyen

2026. április 23., csütörtök, Közélet

A tavaszias idő beálltával a kézdivásárhelyi önkormányzat megkezdte az 1918. december 1. utcai járda felújítását. A munkálat végén nem csak a gyalogosok használhatnak majd új járófelületet, tovább bővül a céhes város kerékpárút-hálózata is.

  • Zajlik a munkálat. A szerző felvétele
    Zajlik a munkálat. A szerző felvétele

Kézdivásárhelyen folytatódnak a városkép és a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások. Bokor Tibor polgármester tájékoztatása szerint egy újabb fontos útszakasz kerül felújításra, a beruházás pedig szervesen kapcsolódik a korábban már megvalósított munká­latokhoz.

A jelenlegi beruházás keretében a járdafelület teljes felújítása zajlik a Penny Áruháztól egészen a Dózsa György utcai villanyrend­őrig. A munkálatok nem csupán a burkolat cseréjére korlátozódnak: föld alá helyezik a közművezetékeket, beleértve az internet- és egyéb kábeleket is. Ez hosszú távon nemcsak esztétikai javulást hoz, hanem biztonságosabb és megbízhatóbb infrastruktúrát is eredményez.

A polgármester kiemelte, hogy ez a fejlesztés a már elkészült Gyárak utcai járda folytatásának tekinthető. Az említett szakaszon korábban felújították a járdát és bicikliutat alakítottak ki. A mostani beruházás célja, hogy ezt a korszerű infrastruktúrát továbbvigyék és egységes, jól használható közlekedési hálózatot hozzanak létre. „Tavaly fejeződött be az említett szakaszon a vízhálózat felújítása, ezt a munkálatot megvártuk. A járda felújítása mellett a szigetelőgyár környékén lévő területet átalakítjuk, parkolókat hozunk létre, hogy az úton két sávon lehessen közlekedni. A villanyrendőrök kihelyezésével az átjárók átfestése is szükséges, ugyanakkor a volt csavargyárnál is tervbe van véve a járdaépítés” – magyarázta a polgármester, aki szerint ez azért szükséges, mert ott korábban nem volt megfelelő gyalogos-infrastruktúra. 

„Ugyanabban a rendszerben gondolkodunk, mint eddig: amit elkezdtünk, azt következetesen folytatjuk” – hangsúlyozta Bokor Tibor. Hozzátette, hogy a cél egy modern, élhető város kialakítása, ahol a gyalogosok, kerékpárosok és autósok egyaránt biztonságosan közlekedhetnek.

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Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-23 08:00 Cikk megjelenítése: 1443 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 22
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