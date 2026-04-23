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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ámokfutó rongáló Dobollón

2026. április 23., csütörtök, Közélet

Üzletben, közintézményben, illetve rendőrségi gépkocsiban tett kárt egy randalírozó férfi Dobollón tegnap reggel, a későbbi nyomozás alapján kiderült, több személyt megfenyegetett, egyet fizikailag is bántalmazott. A megyei rendőrség közlése szerint lakossági bejelentés nyomán szállt ki a helyszínre a bodzafordulói őrs egyik egysége.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

Mint kiderült, a férfi egy helyi boltban több, a polcokon elhelyezett palackot összetört fejszével, majd ezt követően egy közintézményhez (a hatóság nem részletezte, melyik volt ez pontosan) vonult, ahol három ajtót betört, ismét csak fejszével. Az egyenruhások kiérkezésekor továbbra is erőszakosan viselkedett, megtámadta őket, és kárt tett a rendőrségi járműben (belevágta a fejszét). A hatóságoknak végül sikerült megfékezniük, majd megbilincselve az őrsre vitték. A megyei kapitányság kora délután újabb részletekkel szolgált az ügy kapcsán, ezek szerint az elkövető egy 67 éves férfi, aki a rongálás mellett pár helyi lakost is megfenyegetett, és egy nőt talán meg is ütött. A közösség biztonsága érdekében a férfit beutalták a pszichiát­riára, és szakvizsgálatot végeznek rajta, hogy beszámítható volt-e a tettek elkövetésének idején. Az ügyben a rongálás mellett hatóság elleni erőszak, fenyegetés, valamint bántalmazás gyanújával folyik büntetőeljárási vizsgálat a bodzafordulói ügyészség felügyeletével. (ndi)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-23 08:00 Cikk megjelenítése: 1655 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 22
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