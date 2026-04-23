Megfigyelőrendszert kér Felsőrákos

Idős férfit bántalmaztak húsvéthétfőn Felsőrákoson. Három serdülőkorú fiatal ittasan vitába keveredett egy 78 éves férfival, akit a szóváltást követően durván megvertek. Az áldozat fejére és testére mért ütések olyan súlyosak voltak, hogy mentővel kórházba kellett szállítani. A három, 17 és 19 év közötti elkövetőt őrizetbe vették, majd a bíróság jóváhagyta 30 napos előzetes letartóztatásukat. Kotecz Attila felsőrákosi RMDSZ-es tanácstag a képviselő-testület áprilisi soros ülésén azt kérte, hogy az önkormányzat fordítson nagyobb figyelmet a közbiztonságra.

A napirendet követő felszólalásában Kotecz Attila sajnálatosnak mondta a húsvét másodnapján történteket: a közel nyolcvanéves férfit a fiatal legények – konkrétan nem tudni, miért – úgy megverték, hogy a feje behasadt, a háta és az oldala úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. „Az­óta a faluban elég nagy a felháborodás. Az idősek félve mennek ki az utcára, már mindjárt odajutunk, hogy napközben is” – fogalmazott. Nem ez az első eset, hogy a falu lakóit tettlegesen is bántalmazták, tud még legalább két-három hasonló incidensről, csak éppen azokat hivatalosan nem jelentették – állította.

Kotecz Attila arra kérte képviselőtársait, hogy más eszköz hiányában legalább egy közleményt fogalmazzanak meg, melyben kérik a rendőrséget, kövesse jobban és lépjen fel szigorúbban az ilyen esetekben. Benedek-Huszár János polgármestert arra kérte, hogy az évek óta felszerelt, de be nem üzemelt biztonsági kamerákat valahogy indítsák el, és ilyen eszközt a falu központjában és annak végein is telepítsenek még. A térfigyelő kamerák nemcsak az ehhez hasonló ügyekben lennének hasznosak, hanem például annak kiderítéséhez is hozzájárulnának, ha szemetelőket kell megtalálni.

A polgármester válaszában úgy fogalmazott, természetesen értesült az esetről, hiszen azt széles körben bemutatta a sajtó. Az erőszaknak bármilyen formáját elítélendőnek tartja, de a rend­őrség és az igazságszolgáltatás munkájába beavatkozni nem lehet. Úgy tudja, a három elkövető közül kettő előzetes letartóztatásban van. A nyomozóknak azt kívánta, lássák el sikeresen törvény szerinti feladataikat, és reméli, a vádemelést követően az igazságszolgáltatás olyan döntést hoz, hogy „ezek a felforgató elemek sok évre kikerülnek a faluközösségből, és remélhetőleg elrettentő lesz azoknak is, akik ilyenekben gondolkodnak”.

Szakács László alpolgármester a kamerarendszer beüzemeléséről számolt be. Mint mondotta, tényleg jó ideje fel vannak szerelve, de a villanyárammal való ellátásuknál elakadtak. Nem tudja, hogy pontosan mi is hátráltatja az ügyet, hiszen a velük szerződésben álló, a rendszert kiépítő cég az iratcsomót leadta az áramszolgálatónál. Annyit tud, hogy az illetékes szakember egészségügyi gondokkal küzdött. Személy szerint ő nagyon bízik abban, hogy hamarosan minden akadály elhárul az útból.