Hová vezet a Tisza útja?

Nagy zsibongás követte a magyarországi választásokat tájainkon is, elkeseredéstől lelkesedésig sokféle reakciót váltott ki, voltak, akik a világvége eljövetelét vizionálták, mások egy új, tisztességesebb, elvszerűbb kezdetben reménykednek a magyar–magyar kapcsolatokban is.

Mintha egy nyüzsgőbb, tolongósabb damaszkuszi út lenne most Budapest: egymást érik a pálfordulások, mosakodások, gyónások és megtérések. Nálunk a Magyar Péterhez vezető Tisza-úton szaporodnak az önjelölt jelentkezők, akik sokszor egymás fejére taposva igyekeznek a mézes bödön felé, anyagi és politikai hasznot remélve, bízva abban, a magyarországi átrendeződés itthon is gyökeres változásokhoz vezet.

Csakhogy ez nem olyan egyszerű, mint sokan elképzelik. Az RMDSZ vezetői részéről valóban felelőtlenség volt egyoldalúan kiállni egy adott politikai oldal mellett, és bizony sántít az az érv, hogy csak azt tették, amit a választók akartak, hiszen a Fideszre leadott 250–300 ezer voks sok ugyan, de még felét sem jelenti az erdélyi választóknak. Részt vettek a félretájékoztatásban, melynek korábban maguk is haszonélvezői voltak, beálltak a táncba, régi barátságokra, üzleti kapcsolatokra, no meg a nemzeti érdekre hivatkozva. Az április 12-i Tisza-győzelem után azonban nagyot nyelve kénytelenek újragombolni a kabátot.

Kelemen Hunor kedden találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélést mindketten eredményesnek nevezték, sikerült számos kérdést megvitatniuk. „A múltat magunk mögött hagyjuk, a Tisza-kormány és az RMDSZ közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődéséért dolgozni” – írta a találkozó után a leendő magyar miniszterelnök, no meg azt is: „az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására”. Bizonyára nem esett jól Kelemen Hunornak, hogy az új magyar kormány nemcsak a levélszavazatok körüli visszásságokat, a támogatási rendszert visszamenőleg is vizsgálni kívánja, azonban ez már nem a közösséget, legfennebb adott személyeket érinthet kellemetlenül.

Bármennyien követelik most Kelemen Hunor lemondását az egyik oldalról, nevezik árulónak a másikon, egyelőre ő az erdélyi magyarság több mint 80 százalékának bizalmát élvező RMDSZ elnöke, és a mindenkori magyar kormánnyal, annak vezetőjével nemcsak tárgyalnia kell, de kiegyezni is kötelessége, akár tetszenek egymásnak az új miniszterelnökkel, akár nem. 2010-ben, a Fidesz hatalomra kerülését követően Orbán Viktor és az akkori RMDSZ-elnök, Markó Béla között ugyancsak fagyos volt a viszony, és Kelemen Hunor 2011-es megválasztása után is nehezen oldódott, Markó bábjának tartották sokáig. Megpróbálta a Fidesz pénzzel, paripával, fegyverrel erősíteni az RMDSZ ellenzékét, de hamar kiderült, eredménytelenül, így nem maradt más lehetőség, 2014-től nyitottak, majd egyre barátibbá, szorosabbá vált a kapcsolat.

A politikailag a Fidesz berkeiben szocializálódott Magyar Péter bizonyára tisztában van mindezzel. Sértettség lehet benne, de „spongyát rá”, mondotta már a győzelem utáni első nyilatkozataiban. Elindulhat a döcögősebb úton, új szövetségeseket keresve, vagy megpróbálhatja arra használni frissen szerzett hatalmát, hogy rendet vágjon a Fidesz és az RMDSZ által összekuszált, szövevényes támogatási rendszerben, lenyesi a vadhajtásokat, és kiépíti a tisztességes, méltányos támogatási módját az erdélyi magyarságnak. Bizony van helye a jobbnak.

Fotó: Facebook / Magyar Péter