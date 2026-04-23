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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

BarótIrodalmi-zenés időutazás

2026. április 23., csütörtök, Közélet

A magyar költészet napja alkalmából Énekben verseltem címmel lélekemelő verses-zenés előadást tarottak kedden este a baróti unitárius templomban. A templomot megtöltő népes hallgatóság a baróti Kájoni Consort régizene-együttestől, több versmondótól, valamint az ugyancsak baróti Kelekótya együttestől, illetve Gazdag Orsolya tanárnő vezényletével a bardoci Benkő József Általános Iskola dalcsoportjától hallhatott megnezésített verseket, dallamokat, énekeket századokon átívelő keretbe szerkesztve.

  • A Kájoni Consort régizene-együttes. A szerző felvétele
    A Kájoni Consort régizene-együttes. A szerző felvétele

Szavalt Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere és Bede Tímea, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola VII. osztályos tanulója, a székelykeresztúri ifj. Gagyi Dénes pedig saját készítésű lanton adott elő énekeket. Az előadók úgy fogalmaztak, hogy a versek reményeink, fájdalmaink, örömeink és emlékeink hordozói, mindazonáltal össze is kötnek bennünket a dallam, a ritmus, a szép iránti érzékenység, az érzések által. És az est során át is élhettük ezt a különös kapcsolódást. 

A versek, a régizenei dallamok történelmünk viharos évtizedeibe vezettek, először az egri vár hős védői­nek korszakába, majd a 20. század sötét éveibe, melyeket Benedek-Huszár János idézett az 1956-os forradalom halhatatlan költeményének, a Mennyből az angyal-nak az előadásával, továbbá két Faludy György-verssel is, melyeket a költő a múlt század ötvenes éveiben az Andrássy út 60. szám alatti ÁVO-fogház hírhedt pincéiben szerzett. 

Az idén 25 éves Kelekótya együttes énekeivel, valamint a Bede Tímea által szavalt Kányádi-versekkel, a bardoci idákok dalai­val aztán a verses-zenés templomi időutazás lassan a jelenbe érkezett, miközben lelki szemeink előtt, gondolatainkban verselő elődeink helytállása, nehéz időkbeli kitartása, a magyarságukhoz, emberségükhöz való sziklaszilárd ragaszkodása elevenedett meg, és az üzenet, hogy ma nekünk sincs más tennivalónk, mint ugyanazon az úton járni becsülettel, elveinket, hitünket követve, híven szolgálni népünk századokon át épített kultúráját. Erre biztattak az irodalmi est előadói és Ilkei Árpád vargyasi unitárius lelkész szavai is, aki végül áldását adta a jól sikerült, szép rendezvényre.

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Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-23 08:00 Cikk megjelenítése: 1428 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 25
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