Dalos könyvbemutatók Tamás Gáborral

Az évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő Tamás Gábor énekes, zenész, dalszerző, a Magyar Kultúra Lovagja tegnap Bukarestben az Ady Endre Líceumban fejezte be könyvbemutatóval egybekötött zenés turnéját. Februárban Háromszéken Uzonban, Gidófalván, Bélafalván és Bölönben lépett fel, ebben a hónapban pedig újra visszatért megyénkbe: Zabolán, Rétyen, Lemhényben, kedden pedig az ozsdolai Zsögön Zoltán Művelődési Otthonban találkozott rajongóival, akik vele együtt énekelték örökzöld dalait.

A felejthetetlen slágerek közül felcsendült az Ó, Erdély, szép hazám, a Gyere velem a Hargitára, A Donáth úti orgonák stb., Szucher Ervin marosvásárhelyi újságíróval, szerzővel együtt pedig dedikálta Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című, pályafutásának 50. évfordulójára született önéletrajzi könyvét.

Az eredetileg háromszázas példányszámmal elképzelt könyv Szucher Ervin javaslatára először ezer példányban jelent meg 2016-ban, az eladott kötetek száma mostanra elérte a tizenháromezret. Az életútkötet ötletgazdája Csép Sándor (1938–2013) riporter, rádiós és televíziós műsorszerkesztő, az énekes barátja volt. Budapest, Kolozsvár, Marosvásárhely és Brassó után Tamás Gábornak az az ötlete támadt, hogy a zenés könyvbemutatókat ne csak a nagyvárosokba vigye el, hanem keresse fel az erdélyi kisebb falvakat, városokat is, különös tekintettel azokra a helységekre, ahol – Trianon egyik átkaként – köztudottan fogytán van a magyarság. Így indult el a mai napig tartó ingyenes minikoncert és könyvbemutató-sorozat, melynek Ozsdola a 212. állomáshelye volt. A közkedvelt énekest a kultúrotthonokban, templomokban, gyülekezeti termekben telt házas közönség fogadta és fogadja mindenhol.

Tamás Gábor elmondása szerint ezeken a találkozásokon azt érzi, hogy megér minden fáradságot, utazást, áldozatot, és ezzel – mint bármely más kulturális esemény – szerényen hozzájárulhat a közösségi élet megpezsdítéséhez, a szórványban élők magyarságtudatának megerősítéséhez. Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy nincs még egy erdélyi előadó, aki több mint kétszáz olyan helységet keresett fel könyvbemutató-sorozatával, ahol még magyarok élnek.