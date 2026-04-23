A kézdivásárhelyi származású, Svédországban élő Köntzey Tamás két gyógyszerészettel kapcsolatos kötetét – A kézdivásárhelyi gyógyszerészet története (2024) és A kézdivásárhelyi gyógyszerészdinasztiák története (2026) – a Tortoma Kiadó jelentette meg. A kiadó vezetője, Demeter László köszöntőjében megjegyezte, mindig jó szívvel adnak ki helytörténeti könyveket, s az elmúlt húsz év során a Tortoma által megjelentetett mintegy 260 kiadványból tisztességes szeletet tesz ki a helytörténeti irodalom. Ő maga is jó szívvel lapozza a híres háromszékiek élettörténetét, így a mostani kötetben is igazi csemegékre lelhetnek az olvasók, tette hozzá. A könyvbemutatón Könczey Csaba énekvezér gitározott, énekelt.

Köntzey Tamás a kezdetektől egészen napjainkig tekinti át a kézdivásárhelyi gyógyszerészet történetét (az első katonai gyógyszertárat 1763-ban alapították, majd 1784-ben engedélyt adtak egy polgári gyógyszertár létesítésére is), az ottani dinasztiákat bemutató könyve pedig egészen friss, a napokban hozta el a nyomdából. Magáról is szólt röviden: két gyermeke és öt unokája van, Kézdivásárhelyen járt iskolába, ott érettségizett, 1976-ban diplomázott a MOGYE gyógyszerész szakán, egy év moldvai száműzetés után 11 évig sepsiszentgyörgyi gyógyszertárakban dolgozott, majd Svédországba költözött, ahol 69 évesen ment vezető beosztásból nyugdíjba. „Székely vagyok és gyógyszerész, erre a két címre vagyok a legbüszkébb” – hangsúlyozta a szerző, akinek írásai Magyarországon és Erdélyben jelentek meg. Marosvásárhelyi egyetemi évei alatt tanára, a most kilencvenesztendős Péter Mária – őt tartják az erdélyi magyar gyógyszerészet legjobb ismerőjének –, illetve professzor férje, Péter Mihály figyelt fel írásaira, és biztatták, ne hagyja abba. Így születtek meg a könyvei is, igyekezett azokat hitelesen megírni, adatokat gyűjtött múzeumokból, levéltárakból, egyházak családkönyveiből és a leszármazottaknál megmaradt okmányokból, műveit „valós, élethű olvasmánynak” szánta.

A kézdivásárhelyi gyógyszerészdinasztiákról szóló könyvében négy családot – Dávid, Hankó, Jancsó és Szini – ismertet, s mint fogalmazott, e családok tagjai beírták magukat az erdélyi gyógyszerészet történetébe. Néhányuk életútja a könyvet is színesíti, bepillantást nyújtva az erdélyi magyarság, Székelyföld történetébe, majd e családok egy-egy tagjának sorsáról mesélt. Az államosításig tartó időszakban a gyógyszertárak a családon belül öröklődtek, így ez a mesterség vonzó volt az utódok számára, s maguk a gyógyszerészek a város, a település megbecsült polgárai voltak – hangsúlyozta Köntzey Tamás.