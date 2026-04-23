Április 20. és 26. között Tiranában rendezik a birkózó-Európa-bajnokságot, amelynek erős mezőnyében a román válogatott és a Sepsi-SIC kiválósága, Incze Kriszta is szerepel. A 65 kilogrammos súlycsoportban szőnyegre lépő kétszeres olimpikon pályafutása hetedik felnőtt kontinensviadalára készül, az albániai erőpróbán pedig egyértelmű a cél: dobogóra állni, lehetőleg annak a legmagasabb fokára.

A sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta legutóbb 2023-ban szerepelt az Európa-bajnokságon, ahol bronzérmet nyert, 2024-ben a párizsi olimpián versenyzett, tavaly viszont sérülés miatt kihagyta a kontinensvia­dalt. A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága most megújult erővel vág neki a tiranai erőpróbának, és bízik abban, hogy ismét a legjobbak között végezhet. „A felkészülésem nem volt teljesen zökkenőmentes, azonban szerencsére sérülés nem hátráltatott, és összességében rendben alakult minden” – nyilatkozta a 29 éves háromszéki sportoló.

A 65 kilogrammos súlycsoportban érdekelt székelyföldi birkózó kiemeltként várja az albániai Európa-bajnokság küzdelmeit, így hat társával együtt csak a negyeddöntőben kapcsolódik be a versenybe. Incze Kriszta az első mérkőzésén az aze­ri Birgul Soltanova ellen lép szőnyegre. „Tízen vagyunk a súlycsoportban, az igazán komoly ellenfelek között az ukrán Irina Koliadenko és a semleges színekben induló Alina Kasabieva nevét emelném ki. Egyelőre annyi biztos, hogy utóbbival vagyok egy ágon, és ha sikeresen veszem az akadályokat, akkor leghamarabb az elődöntőben találkozhatok vele. Nem néztem meg a teljes sorsolást, mert egy ideje úgy vagyok vele, hogy elég a megmérettetés napján megtudnom, ki az ellenfelem. Ha előre megnézem, hajlamos vagyok túl sokat gondolkodni a meccs kimenetelén, vagy azon, hogy mit kell tennem egy adott vetélytárssal szemben. Így hagyom az agyamat pihenni a verseny előtti napon. A riválisaimat nagyrészt úgyis ismerem, komolyabb taktikai felmérésre már nincs szükség” – mondta.

Incze Kriszta felnőtt Európa-bajnokságon már szerzett egy ezüstöt és három bronzot, így már csak a legfényesebb érem hiányzik a kollekciójából. „A reményem az, hogy remek formámat hozom, mert mindenképp szeretnék dobogóra lépni, remélhetőleg annak is a legmagasabb fokára. Próbálok nem helyezni magamra nyomást, hanem tényleg kimenni birkózni és a lehető legjobbat nyújtani” – jelentette ki tiranai szereplésével kapcsolatban Kriszta, aki idén két UWW-rangsorviadalon már pódiumra állt, így bízunk abban, hogy átmenti az év eleji remek formáját az Eb-re.