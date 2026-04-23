Rajtol a másodosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának visszavágó-sorozata, a következő hetekben pedig kiderül, ki emelheti magasba a trófeát, illetve ki jut még a SuperLigába és kik vívnak osztályozót. Az Ovidiu Burcă irányította, a 2. Ligában immár 18 mérkőzés óta veretlen Sepsi OSK ma 17.15-től a táblázatban ötödik Nagyváradi FC Bihar otthonában lép pályára a Bodola Gyula Stadionban. A Digi Sport és a Prima Sport által élőben közvetített összecsapás Horațiu Feșnic sípjelére kezdődik.

A sepsiszentgyörgyi csapat a playoff első részét remek mérleggel zárta, négyszer nyert és egyszer döntetlent játszott, jelenleg öt egység a hátránya a rangsorban éllovas Vajdahunyadi Corvinul mögött. Ezzel ellentétben a partiumi együttes négyszer vereséget szenvedett, és csak a Chindia Târgoviște elleni idegenbeli találkozón diadalmaskodott, megelőzve ezzel a Dâmbovița megyei alakulatot, amely még egy pontot sem szerzett a felsőházban. A háromszéki és a nagyváradi gárda a mostani idényben harmadszor csap össze egymással, előbb négygólos mérkőzésen remiztek a Körös-parti városban, aztán a Sepsi OSK hazai környezetben 3–0 arányban győzött. A rájátszásban a piros-fehér mezesek rendelkeznek a legjobb védelemmel, az eddigi öt meccsen mindössze egyetlen gólt kaptak, viszont az Erik Lincar irányította labdarúgók ebben a mutatóban jócskán elmaradnak székelyföldi ellenfelüktől, ugyanis 12 találat landolt a hálójukban.

„Öt összecsapás van hátra, amelyek döntőnek is beillenek, azonban a sorsunk a kezünkben van, nem függünk senkitől, ez mindenképp pozitívum. Ismét rendkívüli mentális erővel kell játszanunk, ahogy tettük eddig is, hiszen a mostani idényben mindent erre alapoztunk. Minden alkalommal úgy lépünk pályára, hogy meg akarjuk nyerni a találkozót. Jól ismerjük a riválisunkat, fizikális csapat, amely bárkit és bármikor képes nehéz helyzetbe hozni. Tudjuk, hogy mire számíthatunk ellenük, kijelenthető, hogy egyáltalán nem lesz könnyű meccs. A Nagyvárad szeretné elcsípni az osztályozót érő helyek egyikét, biztos vagyok abban, hogy a végsőkig harcolnak majd. Nem szeretek beszélni a fordulók menetrendjéről és a játékvezetésről, mert egy erős együttes, amely összetartó, és előtte lebeg a kitűzött cél, leküzdi az akadályokat. Lépésről lépésre haladunk, minden figyelmünket az épp előttünk álló kihívásra fordítjuk” – mondta Ovidiu Burcă.

A playoff hatodik fordulójának programja: Nagyváradi FC Bihar–Sepsi OSK (ma, 17.15 óra), Chindia Târgoviște–FC Voluntari (szombat, 11 óra), Bukaresti Steaua–Vajdahunyadi Corvinul (szombat, 13 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport és a Prima Sport élőben közvetíti.

A felsőházi rájátszás rangsora öt forduló után: 1. Vajdahunyadi Corvinul 62 pont, 2. Sepsi OSK 57, 3. FC Voluntari 52, 4. Bukaresti Steaua 45, 5. Nagyváradi FC Bihar 42, 6. Chindia Târgoviște 39.