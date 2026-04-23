A magyar női kosárlabda-válogatott Franciaországgal, Nigériával és a Koreai Köztársasággal került azonos csoportba a Berlinben sorra kerülő világbajnokságon. A szeptember 4. és 13. között rendezendő tornán a világ legjobb 16 csapata lép pályára a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban.

A ceremónián – amelynek díszvendége az amerikaiakkal ötszörös olimpiai és négyszeres világbajnok Sue Bird és a világbajnok ausztrál Lauren Jackson volt – a magyar együttes a B-csoportba került a legutóbb olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, világbajnokságokon viszont mindeddig csak egy bronzérmet szerző franciák, a hétszeres Afrika-bajnok nigériaiak és a 12-szeres Ázsia-bajnok dél-koreaiak mellé.

„A franciák kiemelkednek ebből a négyesből, a koreaiak nagyjából a japánokéhoz hasonló stílust képviselnek, szerintem jó ellenfelek lesznek, a nigériaiak pedig rendkívül fizikálisak, őket taktikával és finesszel lehet megverni. Huszon­nyolc év után szerepelhetünk világbajnokságon, ki kell ezt élveznünk, és fel kell mérnünk, hogy hol tartunk a világ élvonalához képest. A csoportok első három helyezettje továbbjut, szerintem ez nem lehetetlen küldetés a részünkről” – mondta Völgyi Péter szövetségi kapitány.

A válogatott 2024 augusztusában kezdte meg a kvalifikációt, megnyerte a Ruandában rendezett előselejtezőt, ezzel bejutott a közvetlen selejtezőbe, ahol előbb 77–65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, 75–53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, aztán 71–58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliá­val szemben. Ezt követően hosszabbításban 92–81-re győzött Argentína ellen, végül 89–74-re diadalmaskodott a házigazda Törökország felett.

A csoportbeosztás: * A-csoport: Japán, Spanyolország, Németország, Mali * B-csoport: Magyarország, Koreai Köztársaság, Nigéria, Franciaország * C-csoport: Belgium, Ausztrália, Puerto Rico, Törökország * D-csoport: Egyesült Államok, Csehország, Olaszország, Kína.