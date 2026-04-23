ŐRIZETBEN SZÉK POLGÁRMESTERE. Sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával 24 órára őrizetbe vették Szék polgármesterét, Sallai Jánost, miután kedden házkutatásokat tartottak Kolozs és Beszterce-Naszód megyében. A nyomozás részletei egybecsengenek azzal, amit az Átlátszó Erdély portál már korábban részletesen feltárt a község működéséről. A hatóságok szerint a 62 éves polgármester 2024 és 2025 között törvénytelenül magáncélokra használt fel közpénzt, közvetlen beszerzési eljárással vásárolt javakat és szolgáltatásokat, 2025 és 2026 között pedig tudatosan megkerülte a közbeszerzési szabályokat (több szakaszra osztotta és külön szerződtette le a községi utakon végzett javítási és aszfaltozási munkálatokat, hogy kedvező helyzetbe hozzon egy vállalkozást). Sallai János több mint három évtizede vezeti a községet. Hosszú ideig az RMDSZ színeiben nyert választásokat, majd függetlenként is stabil többséget tudott maga mögött tartani, habár jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy az 1989 előtti időszakban együttműködött a Securitatéval. (Transtelex/Agerpres)

VISSZATÉRT A TÉL. A Déli- és Keleti-Kárpátok mentén, Gorj, Prahova és Buzău megyétől fel Máramarosig havazott kedd délután, néhol – például Gorj, Brassó és Hargita megyében – a hókotrókat is be kellett vetni. Térségünkben Négyfalu környéke, Bálványosfürdő és Hargitafürdő öltözött ismét fehérbe. A magasabb hegyekben a télről maradt, helyenként több méter vastagságú hóra hullott friss réteg, ezért 1800 méter fölött lavinaveszély is van. (Maszol/Libertatea)

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