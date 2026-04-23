Kétszer több medvét lőhetnek ki

Elfogadta tegnap a képviselőház az RMDSZ törvénytervezetét, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyed kilövésére kerüljön sor megelőzési céllal.

Az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a túlszaporodott medveállomány tudományos alapú szabályozása. A törvénytervezet a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményeire épül, az éves kvótát tudományos alapon mintegy 500 vadászterület között osztják szét, hogy ott történjen beavatkozás, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Könczei Csaba háromszéki képviselő szerint a törvény „hosszú távon is biztosítja a medvepopuláció fenntartható kezelését, miközben prioritásként kezeli az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelmét”.

Egy másik, ugyancsak tegnap elfogadott törvénytervezet a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozásról szóló sürgősségi kormányrendeletet hagyja jóvá. Ez rögzíti: ha egy településen medve jár, belterületen a helyi beavatkozási csapat azonnal dönthet a kilövésről; az eljárást egyszerűsítették, ami gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé.

Az elmúlt két évtizedben 26 ember vesztette életét medvetámadások következtében, és több mint 274-en sérültek meg. A törvénytervezetek a Hivatalos Közlönyben való megjelenésüket követően lépnek hatályba, miután az államfő aláírja azokat.