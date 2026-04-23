Kétszer több medvét lőhetnek ki

Elfogadta tegnap a képviselőház az RMDSZ törvénytervezetét, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyed kilövésére kerüljön sor megelőzési céllal.
Az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a túlszaporodott medveállomány tudományos alapú szabályozása. A törvénytervezet a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményeire épül, az éves kvótát tudományos alapon mintegy 500 vadászterület között osztják szét, hogy ott történjen beavatkozás, ahol a legnagyobb szükség van rá.
Könczei Csaba háromszéki képviselő szerint a törvény „hosszú távon is biztosítja a medvepopuláció fenntartható kezelését, miközben prioritásként kezeli az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelmét”.
Egy másik, ugyancsak tegnap elfogadott törvénytervezet a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozásról szóló sürgősségi kormányrendeletet hagyja jóvá. Ez rögzíti: ha egy településen medve jár, belterületen a helyi beavatkozási csapat azonnal dönthet a kilövésről; az eljárást egyszerűsítették, ami gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé.
Az elmúlt két évtizedben 26 ember vesztette életét medvetámadások következtében, és több mint 274-en sérültek meg. A törvénytervezetek a Hivatalos Közlönyben való megjelenésüket követően lépnek hatályba, miután az államfő aláírja azokat.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.