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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nem kért és nem kapott

2026. április 23., csütörtök, Belföld

Az RMDSZ nem kért és nem is kapott pénzt az Orbán-kormánytól, a magyar állami támogatásokban egyesületek, alapítványok, egyházak, egyetemek részesültek – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor.

  • Kelemen Hunor és Orbán Viktor a Fidesz április 9-ei kampányrendezvényén, Debrecenben. Fotó: Facebook/Kelemen Hunor
    Kelemen Hunor és Orbán Viktor a Fidesz április 9-ei kampányrendezvényén, Debrecenben. Fotó: Facebook/Kelemen Hunor

Az RMDSZ elnöke azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetést folytatott az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel. Kelemen Hunor hangsúlyozta: támogatja az elmúlt években odaítélt támogatások felhasználásának Magyar Péter által kilátásba helyezett ellenőrzését; ez azért is fontos, mert sok, szerinte hamis vád fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban, amelyeket tisztázni kell. „Szükség van erre az auditra, amelyet egyébként a korábbi kormányváltásokkor, például 2010-ben is elvégeztek” – szögezte le. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor megerősítette: Magyar Péter azt kérte az RMDSZ-től, hogy tartózkodjon a magyarországi pártpolitikába történő beavatkozástól. „Én ezt korrektnek tartom, nem is állt szándékunkban ezt tenni” – jegyezte meg Kelemen, aki szerint folyamatos lesz a konzultáció a szövetség és az új magyar kormány között.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-23 08:00 Cikk megjelenítése: 2525 Olvasóink értékelése: 0.03 Szavazatok száma: 37
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